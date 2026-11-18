हाँगकाँग : भारतीय बॅडमिंटनपटूंनी हाँगकाँग ओपन या स्पर्धेत सलामीच्या दिवशी घवघवीत यश संपादन केले. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी - चिराग शेट्टी या अनुभवी पुरुष दुहेरीतील जोडीने प्रतिस्पर्धी जोडीवर विजय मिळवत आगेकूच केली. ध्रुव कपिला - राधिका शर्मा या जोडीनेही मिश्र दुहेरीत प्रतिस्पर्धी जोडीवर विजय साकारत पुढे पाऊल टाकले..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.ध्रुव कपिला - राधिका शर्मा या जोडीने चेंग कीट - लेयुंग यी या जोडीवर २१-१७, २१-१७ असा सरळ दोन गेममध्ये विजय मिळवला. ध्रुव कपिला - राधिका शर्मा या भारतीय जोडीने ३६ मिनिटांमध्ये विजयाला गवसणी घातली..सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी - चिराग शेट्टी या पाचव्या मानांकित भारतीय जोडीने ली हुई - यांग सुयान या जोडीचे कडवे आव्हान तीन गेममध्ये परतवून लावले. भारतीय जोडीने १५-२१ असा पहिला गेम गमावल्यानंंतर या लढतीत झोकात पुनरागमन केले. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी - चिराग शेट्टी या जोडीने दुसरा गेम २१-१७ असा आपल्या नावावर करीत या लढतीत १-१ अशी बरोबरी साधली..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...अखेरच्या गेममध्ये चुरससात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी - चिराग शेट्टी आणि ली हुई - यांग सुयान यांच्यामधील लढतीत १-१ अशी बरोबरी झाल्यानंतर अखेरच्या गेममध्ये चुरस पाहायला मिळाली. अखेर भारतीय जोडीने अनुभव पणाला लावत या गेममध्ये बाजी मारली. त्यांनी २८-२६ असे यश मिळवताना या लढतीवर नाव कोरले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.