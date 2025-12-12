T20 विश्वचषक 2026 प्रसारणावरून गोंधळ; ICCचा मोठा खुलासा, JioStar करार मोडल्याच्या अफवा फेटाळल्या

JioStar ने T20 विश्वचषक 2026 चे प्रसारण आणि थेट प्रक्षेपण करण्यास नकार दिल्याचा दावा करणाऱ्या वृत्तांचे ICC ने पूर्णपणे खंडन केले आहे. अलीकडेच अफवा पसरल्या होत्या की, JioStar ने 2027 पर्यंत चालणारा प्रसारण करार मोडला आहे. याचा अर्थ असा होता की भारतीय चाहते T20 विश्वचषक 2026 चे सामने व्यत्यय न येता सहजपणे थेट पाहू शकणार नाहीत. हे वृत्त खोटे असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..आयसीसी आणि जिओस्टारने संयुक्त निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, दोन्ही कंपन्यांमधील प्रसारण करार रद्द झालेला नाही आणि जिओस्टार हा भारतात आयसीसीचा अधिकृत मीडिया पार्टनर आहे. जिओस्टारने हा करार रद्द केल्याचे सर्व वृत्त खोटे आहे. करारात नमूद केल्याप्रमाणे जिओस्टार त्याच्या सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास वचनबद्ध आहे. ते २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासह भारतात होणाऱ्या आगामी आयसीसी कार्यक्रमांचे प्रसारण सुरू ठेवेल. .Yashasvi Jaiswal संघात असूनही मुंबईने धापा टाकल्या; मोहम्मद सिराजच्या माऱ्यासमोर सारेच हतबल, हैदराबादचा विजय जवळपास पक्काच.मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जिओस्टार-आयसीसी करार २०२७ पर्यंत चालेल. अलिकडेच, आर्थिक नुकसानीमुळे जिओस्टारने टी२० विश्वचषक २०२६ आणि त्यानंतरच्या स्पर्धांचे प्रसारण करण्यास नकार दिल्याची बातमी समोर आली होती. जिओस्टारला कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचे वृत्त होते. आयसीसीने टी२० विश्वचषक २०२६ साठी नवीन मीडिया पार्टनर शोधण्यास सुरुवात केली आहे..ज्यामध्ये २.४ अब्ज डॉलर्सची मागणी करण्यात आली आहे, अशीही अफवा पसरली होती. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन प्राइम व्हिडिओने जास्त खर्चामुळे या कार्यक्रमाचे प्रसारण करण्यास नकार दिला होता, अशी अफवा पसरली होती. हे वृत्त खोटे ठरले आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी भारत हा मुख्य यजमान देश असला तरी, पाकिस्तान त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार आहे. .'अरे ९० वर आहे, आऊट होईल...'! खेळाडूने स्लेजिंग केली, Vaibhav Suryavanshi चा 'Cute' रिप्लाय; मोडला गिल, AB चा विक्रम... .७ डिसेंबर रोजी पहिल्या दिवशी तीन सामने खेळले जातील - कोलंबोमध्ये पाकिस्तानचा सामना नेदरलँड्सशी होईल, त्यानंतर बांगलादेशचा सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर वेस्ट इंडिजशी होईल . स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशीचा शेवटचा सामना भारत आणि अमेरिका यांच्यात वानखेडे स्टेडियमवर होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.