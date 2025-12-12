क्रीडा

T20 विश्वचषक 2026 प्रसारणावरून गोंधळ; ICCचा मोठा खुलासा, JioStar करार मोडल्याच्या अफवा फेटाळल्या

T20 World Cup 2026 Broadcast: आयसीसीने आणि मीडिया समूह जिओस्टारने एका संयुक्त निवेदनात करारातून बाहेर पडण्याच्या अलिकडच्या वृत्तांना खोडून काढले आहे.
T20 World Cup 2026 Broadcast

T20 World Cup 2026 Broadcast

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

JioStar ने T20 विश्वचषक 2026 चे प्रसारण आणि थेट प्रक्षेपण करण्यास नकार दिल्याचा दावा करणाऱ्या वृत्तांचे ICC ने पूर्णपणे खंडन केले आहे. अलीकडेच अफवा पसरल्या होत्या की, JioStar ने 2027 पर्यंत चालणारा प्रसारण करार मोडला आहे. याचा अर्थ असा होता की भारतीय चाहते T20 विश्वचषक 2026 चे सामने व्यत्यय न येता सहजपणे थेट पाहू शकणार नाहीत. हे वृत्त खोटे असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

Loading content, please wait...
ICC
Jio
ICC World Cup
JioHotstar
ICC T20 World Cup format

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com