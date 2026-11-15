क्रिकेट चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! ICC कडून २०३५ पर्यंतचं वेळापत्रक जाहीर; भारतात कधी होणार वर्ल्ड कप?

क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आगामी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनल २०२७ आणि वनडे वर्ल्ड कप २०२७ ची उत्सुकता वाढलेली असतानाच आयसीसीने पुढील सात वर्षांतील मोठ्या पुरुष क्रिकेट स्पर्धांचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. २०२८ ते २०३५ या काळात होणाऱ्या टी-२० वर्ल्ड कप, चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यांच्या तारखा आता समोर आल्या आहेत..रविवारी (१५ नोव्हेंबर) आयसीसीने याबाबत घोषणा केली. इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या बैठकीत आगामी स्पर्धांच्या तारखा आणि आयोजनाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. यामध्ये २०२८ मधील ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडमध्ये होणाऱ्या टी-२० वर्ल्ड कपपासून ते २०३५ मधील वनडे वर्ल्ड कपपर्यंतच्या स्पर्धांचा समावेश आहे..दोन T20 World Cup, २ कसोटी वर्ल्ड कप फायनल, चॅम्पियन्स ट्रॉफी अन् वन डे वर्ल्ड कप...; ICC च्या बैठकीत बऱ्याच हालचाली.भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी या वेळापत्रकात दोन महत्त्वाच्या स्पर्धा आहेत. भारतात २०३० मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी, तर २०३१ मध्ये वनडे वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफी ९ ते २८ ऑक्टोबर २०३० या कालावधीत होईल. तर २०३१ च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी ९ ऑक्टोबर ते २३ नोव्हेंबर हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या वर्ल्ड कपचं यजमानपद भारत आणि बांगलादेशाकडे असेल..आयसीसीने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, २०२९ मध्ये इंग्लंडमध्ये ८ ते १२ जूनदरम्यान वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना होईल. त्याच वर्षी ९ ते २८ ऑक्टोबरदरम्यान भारतात चॅम्पियन्स ट्रॉफी होणार आहे. २०३० मध्ये इंग्लंड, आयर्लंड आणि स्कॉटलंडमध्ये ४ जुलै ते ४ ऑगस्टदरम्यान टी-२० वर्ल्ड कप खेळवला जाईल. २०३१ मध्ये इंग्लंडमध्ये १२ ते १६ जूनदरम्यान डब्ल्यूटीसी फायनल होईल..दोन T20 World Cup, २ कसोटी वर्ल्ड कप फायनल, चॅम्पियन्स ट्रॉफी अन् वन डे वर्ल्ड कप...; ICC च्या बैठकीत बऱ्याच हालचाली.२०३२ चा टी-२० वर्ल्ड कप १४ ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबरदरम्यान, २०३३ चा डब्ल्यूटीसी फायनल ९ ते १३ जूनदरम्यान आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी २२ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहे. २०३४ चा टी-२० वर्ल्ड कप ६ जुलै ते ६ ऑगस्ट, तर २०३५ चा डब्ल्यूटीसी फायनल ७ ते ११ जून आणि वनडे वर्ल्ड कप २ ऑक्टोबर ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान होईल. मात्र, २०३२ ते २०३५ या कालावधीतील काही स्पर्धांचं यजमानपद अद्याप निश्चित झालेलं नाही. त्यामुळे या स्पर्धा कोणत्या देशात होणार, याची उत्सुकता कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.