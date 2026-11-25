नवी दिल्ली: खेळाडूंचे आरोग्य आणि क्रिकेटशी संबंधित काही महत्त्वाच्या कारणांमुळे चेंडूला चकाकी आणण्यासाठी लाळेचा वापर करण्यावरील बंदी उठवण्याचा कोणताही विचार आयसीसी करीत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.ही बंदी उठवावी, अशी मागणी भारतीय कर्णधार शुभमन गिल याने कालच केली होती. वेलिंग्टन येथील बेसिन रिझर्व्ह मैदानावर झालेला भारत-न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राहिला..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.फलंदाजांना अनुकूल असलेल्या खेळपट्टीवर गोलंदाजांनी परिश्रम करूनही त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यातच कुकाबुरा कंपनीच्या चेंडूंचा टणकपणा लवकर कमी होत असल्यामुळे गोलंदाजांच्या अडचणीत आणखी भर पडली.या पार्श्वभूमीवर चेंडूची लकाकी कायम ठेवण्यासाठी लाळ लावण्यावरील निर्बंध उठवावेत, अशी मागणी गिलने पत्रकार परिषदेत केली होती. प्रतिकूल परिस्थितीत गोलंदाजांसाठी हा एकमेव दिलासा ठरू शकतो, असे त्याला सुचवायचे होते. .यासंदर्भात पीटीआयच्या प्रतिनिधीने आयसीसीचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लाळेच्या वापरावरील निर्बंध उठवण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कोरोनापूर्वीच्या काळात चेंडूला लाळ लावून चकाकी आणण्यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. मात्र, कोरोनाकाळात आणि त्यानंतर क्रिकेट पुन्हा सुरू झाल्यावर स्वच्छतेला अधिक प्राधान्य देण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून चेंडूला लाळ लावण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. हा नियम अद्यापही कायम आहे..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.आरोग्याचा धोका कायम कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव कमी झाला असला, तरी चेंडूला लाळ लावल्यामुळे अन्य खेळाडू आणि पंचांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे आयसीसीचे ठाम मत आहे. युरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोलच्या मते, एसएआरएस-सीओव्ही-२ (SARS-CoV-2) या विषाणूमुळे अद्यापही आरोग्याला धोका संभवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.