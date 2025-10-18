क्रीडा

क्रिकेटमध्ये नवा नियम! आता फलंदाज नाही खेळू शकणार 'हा' शॉट, गोलंदाजांना होणार फायदा...

ICC introduces new batting rule : माजी अंपायर अनिल चौधरी यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात त्यांनी आयसीसीच्या नव्या नियमाबाबत माहिती दिली आहे. त्यामुळे क्रिकेट प्रेमींमध्ये विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
Shubham Banubakode
मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद म्हणजे आयसीसी क्रिकेटला रंजक बनवण्यासाठी नवनवे नियम लागू करते. अशातच आता त्यांनी आणखी एक नवा नियम लागू केला आहे. त्यानुसार फलंदाजांना स्टंम्पच्या मागे जाऊन शॉट खेळता येणार नाही. याचा फायदा गोलंदाजांना होणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे. आयसीसीचे माजी अंपायर अनिल चौधरी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

