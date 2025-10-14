ICC Womens World Cup 2025 : स्पर्धेत राहण्यासाठी टीम इंडिया स्ट्रॅटेजी बदलणार? दोन पराभवानंतर हरमनप्रीत कौरला कठोर निर्णय घ्यावेच लागणार...

यजमान भारतीय महिला क्रिकेट संघाला एकदिवसीय विश्वकरंडकातील साखळी फेरीमध्ये सलग दोन लढतींमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. यामुळे भारतीय महिला संघाचा पाय खोलात गेला आहे. उपांत्य फेरीमध्ये पाऊल टाकण्याच्या दृष्टीने आता उर्वरित सर्व लढती महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आगामी लढतींमध्ये सहाव्या गोलंदाजीच्या पर्यायाचा विचार केला जाणार असून, फलंदाजीत परिवर्तन व लवचिकता आणण्यासाठीही पुढाकार घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. भारतीय महिला संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांच्याकडून रविवारी अशाप्रकारचे संकेत देण्यात आले आहेत. .अमोल मुजुमदार पुढे म्हणाले की, ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीतील पराभवानंतर पाच गोलंदाजांच्या योजनेकडे विशेष कटाक्ष टाकण्यात येणार आहे. संघ व्यवस्थापन याबाबत गांभीर्याने विचार करणार आहे. यानंतरच पुढील सामन्यात कोणत्या योजनेसह मैदानात उतरण्यात येईल यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल. भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिका व ऑस्ट्रेलियाकडून पराभवाचा सामना करावा लागला. या दोन्ही लढतींमध्ये क्रांती गौड व अमनज्योत कौर या दोन वेगवान गोलंदाजांकडून अपेक्षेला अनुसरून गोलंदाजी झाली नाही..Womens World Cup 2025: इंग्लंडचा श्रीलंकेवर विजय, नॅट स्किव्हर ब्रंटचे शतक.या दोन्ही गोलंदाजांमध्ये अनुभवाची कमतरता प्रकर्षाने दिसून आली. श्री चरणी व दीप्ती शर्मा या दोन फिरकी गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीत छान कामगिरी केली. दोघींनी मिळून २० षटकांमध्ये ९३ धावा देत पाच फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. याप्रसंगी भारतीय संघाला आणखी एका अव्वल दर्जाच्या फिरकी गोलंदाजांची कमकरता भासली..हर्लीन, हरमनप्रीतच्या क्रमवारीत बदल?स्मृती मानधना व प्रतीका रावल या दोन सलामीवीरांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीत १५५ धावांची धडाकेबाज भागीदारी केली. त्यानंतर रिचा घोष व जेमिमा रॉड्रिग्ज या जोडीनेही मधल्या टप्प्यात आक्रमक फटकेबाजी केली, मात्र यादरम्यान कर्णधार हरमनप्रीत कौर व हर्लीन देओल या दोन्ही फलंदाजांकडून निराशा झाली. यामुळे या दोन्ही खेळाडूंच्या क्रमवारीत बदल करण्यात येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर आगामी काळात मिळेल, मात्र अमोल मुजुमदार यांनी फलंदाजी विभाग दमदार कामगिरी करीत असून, यामध्ये जास्त बदल करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. एखाद्या फलंदाजाचा क्रम बदलण्यात येऊ शकतो, पण आमूलाग्र बदल करण्यात येणार नाही, असे चित्र दिसून येत आहे..ICC Women’s World Cup 2025 Points Table: भारताच्या पोरींनी शेजाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवली, पाकिस्तानची गुणतालिकेत गोची केली.राधा यादवला संधी मिळणार? भारतीय महिला संघामध्ये बदलाचे संकेत मिळाले आहेत. आता भारतीय संघ इंदूर व नवी मुंबई येथे लढती खेळणार आहे. या दोन्ही स्टेडियमच्या खेळपट्ट्या फिरकी गोलंदाजांना पोषक असल्यास डावखुरी फिरकी गोलंदाज राधा यादव हिला भारतीय संघात संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..अखेरच्या सहा षटकांमध्ये घातहरमनप्रीत भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पराभवासाठी अखेरच्या सहा षटकांमधील बेजबाबदार फलंदाजीला कारणाभूत ठरवले. भारतीय संघाने ४० षटके छान फलंदाजी केली, पण अखेरच्या सहा षटकांमध्ये आम्ही विकेट गमावल्या. तसेच धावाही जमवता आल्या नाहीत. यामुळे घात झाला, असे ती परखडपणे म्हणाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.