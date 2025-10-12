ICC Women's World Cup 2025 : स्पर्धेतील आव्हान टिकवण्यासाठी भारताला विजय आवश्यक, आज ऑस्ट्रेलियाशी सामना...

महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध विजयाची संधी गमावल्यामुळे अडचणीत आलेल्या भारताचा आज विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाशी सामना होत आहे. त्यांची फलंदाजीतील ताकद पाहता भारताला सहावा गोलंदाज खेळवण्याचा विचार करावा लागणार आहे. गुरवारी झालेल्या सामन्यात भारताने अडीचशे धावांचे आव्हान दिल्यानंतर आफ्रिकेची २० षटकांत पाच बाद ८० अशी अवस्था केली होती, त्यानंतरही भारताला तीन विकेटने पराभव सहन करावा लागला होता. .या सामन्यात सहाव्या गोलंदाजाची उणीव भारतीयांना भासली होती. परिणामी, कर्णधार हरमनप्रीतला बदली गोलंदाज म्हणून गोलंदाजी करावी लागली आणि याचा फायदा आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी घेतला. अखेरच्या १० षटकांत भारतीय गोलंदाजी निष्प्रभ ठरली होती. क्रांती गौड आणि अमनज्योत कौर या वेगवान गोलंदाजांनी ४७ ते ४९ या षटकांतील १२ चेंडूंत ३० धावांची खैरात केली. तेथेच भारताच्या हातून सामना निसटला होता..सध्याच्या रचनेत भारताकडे दोन वेगवान गोलंदाज (गौड आणि कौर), दोन ऑफस्पिनर (दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा) आणि डावखुरी फिरकी गोलंदाज (श्री चरणी) असेच पाच प्रमुख गोलंदाज आहेत. यातील कोणी एक अपयशी ठरली तर पंचाईत होत आहे. आजचा सामना होणाऱ्या विशाखापट्टणमची खेळपट्टी फलंदाजीस उपयुक्त राहिली तर ऑस्ट्रेलियन महिला फलंदाज भारतीय गोलंदाजांवर हल्ला चढवल्याशिवाय राहणार नाही. हरमनप्रीत कौरची बदली गोलंदाजी कुचकामी ठरत असल्यामुळे भारताला प्रमुख सहा गोलंदाज खेळवावेच लागणार आहेत..ऑस्ट्रेलियाकडे कर्णधार अलिसा हिली, ॲशले गार्डनर आणि एलिस पेरी असे आक्रमक फलंदाज आहेत. गुरुवारच्या सामन्यात आफ्रिकेच्या नादिने डी क्लार्क हिने याच संधीचा फायदा उठवला आणि अंतिम षटकांत भारताचा वेगवान गोलंदाजांवर हल्ला चढवून सामना भारताच्या हातून हिरावला होता. भारताकडे राधा यादवसारखी डावखुरी फिरकी गोलंदाज आहे. ती बऱ्यापैकी फलंदाजीही करू शकते. ऑफस्पिनर स्नेह राणाला वगळून राधा यादवला संधी देण्याचा विचार केला तर ऑस्ट्रेलियाकडे बेथ मुनीसह दोन डावखुरे फलंदाज आहेत. याच मुनीने पाकिस्तानविरुद्ध शानदार शतकी खेळी साकार केली होती..प्रमुख फलंदाजांचे अपयशया स्पर्धेत भारताने तीन सामन्यांत दोन विजय मिळवलेले असले तरी प्रमुख फलंदाजांचे अपयश सतावत आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तानविरुद्ध फारसा फरक पडला नाही; परंतु आफ्रिकेसमोर भारतीय फलंदाजी अडचणीत सापडली होती. आफ्रिकेच्या तुलनेत ऑस्ट्रेलियाची गोलंदाजी फारच उजवी आहे.स्मृती मानधना, हरमनप्रीत कौर आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज अपयशी ठरत आहे, त्यामुळे मधल्या फळीवर दडपण येत आहे. मानधनाकडून स्पर्धेत मोठ्या अपेक्षा होत्या, कारण स्पर्धेपूर्वीच्या १४ सामन्यांत तिने ६६ धावांच्या सरासरीने ९२८ धावांचा पाऊस पाडला होता. आता या विश्वकरंडक स्पर्धेत तीन सामन्यांत मिळून १८ सरासरीने तिला ५४ धावाच करता आलेल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.