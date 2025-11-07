क्रीडा

ICC Decision about World Cup: भारत विश्वविजेता झाल्याच्या पाच दिवसांतच ‘ICC’ने विश्वचषकाबाबत घेतला मोठा निर्णय!

ICC Announces Major Change in World Cup Format : दुबई येथे झालेल्या आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
The International Cricket Council announces the expansion of World Cup teams from eight to ten, marking a major step toward inclusivity in global cricket.

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

International Cricket Council announces the expansion of World Cup teams : भारतीय महिला संघाने २०२५चा विश्वचषक जिंकल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांतच, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आयसीसीने विश्वचषकात सहभागी होणाऱ्या संघांची संख्या वाढवली आहे. ही ऐतिहासिक घोषणा आज(शुक्रवारी) आयसीसीकडून करण्यात आली.

 आयसीसीच्या मते २०२९ च्या महिला एकदिवसीय विश्वचषकात आता आठ ऐवजी दहा संघ असणार आहेत. महिला क्रिकेटचा जागतिक विकास आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी दुबई येथे झालेल्या आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

 २०२५च्या महिला विश्वचषकात आठ संघांनी भाग घेतला होता. यामध्ये नवी मुंबईत खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करून पहिल्यांदाच आयसीसी विश्वचषकावर भारताचं नाव कोरलं आहे.

 आतापर्यंत, महिला एकदिवसीय विश्वचषकात फक्त आठ संघांना सहभागी होण्याची परवानगी होती, परंतु वाढती कामगिरी पातळी, प्रेक्षकांची आवड आणि महिला क्रिकेटची वेगाने वाढती व्याप्ती पाहता, आयसीसीने स्पर्धेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. हा बदल पहिल्यांदा २०२९ च्या विश्वचषकात लागू केला जाईल.

Cricket
ICC

