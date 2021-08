IND vs ENG Test: "तर भारतीय संघ मालिकेत ३-०ने आघाडीवर असता"

ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेटपटूचं मोठं विधान, वाचा सविस्तर...

Ind vs Eng Test: पहिला सामना अनिर्णित राहिल्यावर आणि दुसऱ्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघाने तिसरा सामना सहज गमावला. भारतीय संघाने (Team India) तिसऱ्या कसोटीत अतिशय खराब कामगिरी केली. भारताचा पहिला डाव अवघ्या ७८ धावांत संपला. इंग्लंडने (England) आपल्या पहिल्या डावात दमदार फलंदाजी करत भारतावर ३५४ धावांची आघाडी (Lead) घेतली. ही आघाडी भारताला झेपली नाही. भारताचा संघ २७८ धावांवर माघारी परतला. इंग्लंडकडून फलंदाजीची आघाडी सांभाळली ती जो रूटने. कर्णधारपदाला साजेसा खेळ करणाऱ्या रूटने तीन सामन्यात तीन शतके झळकावली. या मालिकेसंदर्भात ऑस्ट्रेलियाचा डावखुरा फलंदाज उस्मान ख्वाजा याने मोठे विधान केले.

जो रूट सध्या तुफान फॉर्मात आहे. रूट एक प्रतिभावान फलंदाज आहे यात वादच नाही. त्याने आपली कामगिरी आतापर्यंत चोख पार पाडली आहे. दीर्घकाळ जो रूट हा आघाडीच्या फलंदाजांपैकी एक आहे. भारतीय संघाला काहीही करून जो रूटला झटपट बाद करण्याची एखादी शक्कल शोधणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण सध्याच्या घडीला जो रूट हाच भारत आणि विजयाच्या मधील अडसर आहे. जर जो रूट इंग्लंडच्या संघात नसता, तर भारतीय संघ आता मालिकेत ३-०ने आघाडीवर असता", असं मोठं विधान ख्वाजाने आपल्या युट्यूब चॅनेलवरून केलं.

