IND vs NZ 2nd ODI : जगात सध्या अव्वल क्रमांकावर असलेल्या न्यूझीलंडच्या संघाला दुसऱ्या वनडेमध्ये भारतीय संघानं धूळ चारली. या विजयात भारताचा कर्णधार रोहित शर्मा याचा मोलाचा वाटा राहिला. त्यानं ५० चेंडूंमध्ये ५१ धावांची दमदार खेळी केली. त्याच्या या खेळीवर त्याचे चाहते फिदा झाले आहेत. एकानं तर आपलं अर्ध डिप्रेशन गेलं अशी भावना सोशल मीडियावर व्यक्त केली आहे. (IND vs NZ 2nd ODI Rohit Sharma fans showered praise on social media)

रोहितनं या सामन्यात इतका बहारदार खेळ केला की, त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होणं सहाजिकचं आहे. कर्णाधारपदाच्या जबाबदारीला साजेसा खेळ त्यानं केला आहे. ५० चेंडूंमध्ये ५१ धावा घेताना त्यानं 7 वेळा चेंडू सीमापार पाठवला. ओपनिंगला येत त्यानं शुभम गिल (४०) सोबत ७२ धावांची भागिदारी केली.

दरम्यान, पहिल्या इनिंगमध्ये रोहितनं आपल्या नेतृत्वाची खासियत दाखवताना पहिल्या इनिंगमध्ये गोलंदाजीमध्ये चांगला बदल केला. भारतीय गोलंदाजांच्या अचूक माऱ्यानं यजमान न्यूझीलंडच्या संघाला ३४.४ षटकातचं १०८ धावांवर रोखण्यात टीम इंडियाला यश आलं.

त्यानंतर न्यूझीलंडवर ८ गडी राखत दमदार विजय मिळवला. त्यामुळं भारतानं तीन सामन्यांच्या या मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेत मालिकाच खिशात घातली आहे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारतानं न्यूझीलंडला १२ धावांनी हारवलं होतं. या सामन्यात शुभम गिलनं २०० धावा केल्या होत्या.

रोहितची या मालिकेतील कर्णधार म्हणून आणि फलंदाज म्हणून कामगिरी पाहता त्याचे चाहते देखील जाम खूश झाले असून आजच्या सामन्यातील दमदार अर्धशतकी खेळीमुळं तर या चाहत्यांकडून सोशल मीडियावर रोहितवर कौतुकाचा अक्षरशः वर्षावर झाला आहे.