खाईस्टचर्च : भारत-न्यूझीलंड यांच्यात अनिर्णित राहिलेला पहिला कसोटी सामना पाटा खेळपट्टीमुळे अधिक चर्चेत राहिला. शुक्रवारपासून दुसरा आणि निर्णायक कसोटी सामना सुरू होत आहे. या सामन्यात चांगली खेळपट्ट असेल त्याचा फायदा गोलंदाजांना घेता येईल, अशी अपेक्षा न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीने व्यक्त केली. .खाईस्टचर्च येथील हेगली ओव्हल मैदानावर हा सामना होत आहे. येथे मी भरपूर सामने खेळलो आहे. त्यामुळे मला थोडा जास्त अंदाज आहे, येथे चेंडूला थोडी अधिक चांगली उसळी मिळते, असे हेन्रीने सांगितले..World Chess Championship: केवळ २० चालींनंतर दुसरा डावही बरोबरीत; गुकेशचा संयमी खेळ, सिंदारॉव्हकडे आता पांढरी मोहरी.पहिला कसोटी सामना वेगळाच होता. दोन्ही बाजूच्या फलंदाजांनी हात धुवून घेतले, तर गोलंदाजांना प्रचंड कष्ट करावे लागले. ज्या खेळाडूने चौथ्या एकदिवसीय भारतीय फलंदाजांची दाणादाण उडवत १० षटकात सहा बळी मिळवले त्याच मॅट हेन्रीला ३३ षटके टाकून एका फलंदाजाला बाद करता आले..या वेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना हेन्री म्हणाला, कोणीच ठरवून अशी खेळपट्टी बनवत नाही. पहिल्या सामन्यात मैदानावरील कर्मचाऱ्यांचा अंदाज चुकला इतकेच बोलणे बरोबर ठरेल. न्यूझीलंडमध्ये खेळपट्टीवर गवत ठेवले जाते जे नंतर मातीला घट्ट धरून बसते. जर भरपूर पाणी भरपूर रोलिंग होत राहिले आणि ऊन कडक पडत राहिले, तर सामन्याचे दिवस होऊन गेले तरी खेळपट्टी खराब होत नाही. बेसिन रिझव्र्हच्या खेळपट्टीबाबत तसे झाले, मॅट हेन्री समजावून सांगत होता..पहिला कसोटी सामना आमच्यासाठी एक अभ्यास ठरला. कठीण परिस्थितीत कसे हार न मानता गोलंदाजी करत राहायची, हे आम्ही शिकलो. मी म्हणेन की गोलंदाज संघात खेळतो तेव्हा संघाची गरज ओळखून मारा करायचा प्रयत्न करतो..IND A vs SL A Live: वैभव सूर्यवंशीचं वादळ आज पुन्हा घोंगावणार; जाणून घ्या सामना कधी, कुठे Live पाहता येणार.भारतीयांनी योग्य तेच केलेभारतीय संघाने १५ षटके बाकी असतानाच हस्तांदोलन केले त्याबाबत मत विचारता मॅट हेन्री म्हणाला, भारतीय गोलंदाजांनी दुसऱ्या डावात परत १२० षटकांचा मारा केला होता. एकतर खेळपट्टी पाचव्या दिवशीही काही विशेष मदत करत नव्हती आणि डॅरेल मिचेल आणि ग्लेन फिलिप्स कोणतीही संधी देत नव्हते. त्यामुळे भारतीयांनी योग्य तेच केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.