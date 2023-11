IND vs NZ Semi-Final: क्रिकेट वर्ल्डकपच्या सेमी फायनलमध्ये शानदार खेळी करत न्यूझीलंडला नमवून भारतानं फायनलमध्ये धडक मारली आहे. भारतीय संघाच्या या यशामागे वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शामीचा सिंहाचा वाटा आहे. तोच आजच्या सामन्याचा 'मॅन ऑफ द मॅच' ही ठरला. पण न्यूझीलंडचं कंबरडं मोडणाऱ्या शामीनं आपल्या या शानदार खेळीमागचा प्लॅन सांगितला आहे. (IND vs NZ Semi Final Mohammad Shami who became man of the mach told plan behind his innings)

अपना टाइम आएगा...

'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्कार स्विकारल्यानंतर मोहम्मद शामी समालोचक संजय मांजरेकर यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यानं आपली एक सुप्त इच्छा सहजरित्या बोलून दाखवली. मी आजवर माझी वेळ येण्याचीच वाट पाहत होतो, असं त्यानं म्हटलं आहे. (Latest Marathi News)

जेव्हा तुम्ही इतक्या मोठ्या वर्ल्डकपमध्ये खेळत असता तेव्हा आपल्या सर्वांना अशी संधी पुन्हा कधी मिळेल माहीत नसते. त्यामुळं मला मिळालेल्या संधीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. कारण आम्ही 2015 आणि 2019 च्या WC मध्ये आम्ही उपांत्य फेरीत हरलो होतो.

न्यूझीलंडविरोधातली स्ट्रॅटेजी काय?

आपण मर्यादित षटकांचं क्रिकेट जास्त खेळलोलो नाही हे सांगताना शामी म्हणाला, पांढऱ्या चेंडूवर मी जास्त क्रिकेट खेळलेलो नव्हतो. माझ्या मनात होतं की आपण यॉर्कर्स आणि स्लोअर बॉल यावर भर द्यायला पाहिजे. त्याचबरोबर मी नवीन चेंडूवर विकेट घेण्याचा प्रयत्न केला.

माझ्याकडून केनचा झेल सुटला याचं मला वाईटही वाटलं. त्यानंतर मी वेग घेण्याचा प्रयत्न केला. पण तो त्याचे फटके खेळत होता. विकेट चांगली होती, दव पडण्याची भीती होती. खेळपट्टीवरील गवत छान कापलेलं होतं, धावा पुरेशा होत्या.

पण जर दव पडलं असतं तर परिस्थिती बिघडली असती. हळू टाकलेले चेंडू कदाचित काम करत नव्हते. त्यामुळं मलाही आश्चर्यकारक वाटत होतं. पण शेवटी वर्ल्डकप हे एक मोठं व्यासपीठ आहे. त्यामुळं मला मिळालेल्या संधीचा फायदा घेतला पाहिजे असा विचार मनात सुरु होता, असं शामीनं आजच्या खेळीवर बोलताना सांगितलं. (Marathi Tajya Batmya)

शामी ठरला सामनावीर

दरम्यान, भारतानं न्यूझीलंडसमोर ३९८ धावांचं टार्गेट दिलं होतं. पण ते पूर्ण करताना डॅरेल मिचेलनं १३४ धावांची खेळी केली तर केन विल्यमसननं ६९ धावांची तर ग्लेन फिलिप्स ४१ या तिघांनी चांगली कामगिरी केली. पण डेबॉन कॉनवे याचा पहिला बळी घेतल्यानंतर शमीनं हुशारीनं गोलंदाजी केली.

तसेच गोलंदाजीत अनेक बदल करत ५७ धाव देत एकापाठोपाठ न्यूझीलंडचे ७ बळी घेतले आणि न्यूझीलंडच्या संघाचं कंबरडंच मोडलं. त्यामुळं भारतीय संघाला ७० धावांनी विजय मिळवता आला आणि थेट फायनलमध्ये धडक मारली.

शामीनं आजच्या सामन्यात केलेले विक्रम