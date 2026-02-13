IND vs PAK : तो अपयशी होण्याची शक्यता अधिक आहे! पाकिस्तानी खेळाडू अभिषेक शर्माला म्हणाला, slogger...; केला अपमान

टी-२० वर्ल्डकप स्पर्धेत रविवारी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. या सामन्याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. मात्र, त्यापूर्वी पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिरने अभिषेक शर्मावर जोरदार टीका केली आहे. अभिषेक शर्मा हा 'स्लॉगर' असल्याचं त्याने म्हटलं आहे. क्रिकेट विश्वात स्लॉगर शब्द अनियंत्रित पणे फटके मारणाऱ्या फलंदाजांसाठी वापरला जातो. .एका पाकिस्तानी टीव्ही शोमध्ये बोलताना तो म्हणाला, “अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर अभिषेक शर्मा हा फक्त स्लॉगर आहे. प्रत्येक चेंडूवर जोरात खेळण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या दिवशी चालतो त्या दिवशी ठीक, नाहीतर अपयशी होण्याची शक्यता जास्त असते. आठ डावात एकद्यावेळी तो धावा करतो, बाकी 10-15-0-20 अशा धावसंख्यावर आऊट होतो.''.Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा.पुढे बोलताना तो म्हणाला, ''मला अभिषेक शर्मा चांगला फलंदाज वाटत नाही. एका विशिष्ट ठिकाणी चेंडू मिळावा अशी त्याची अपेक्षा असते. पण प्रत्येकवेळी ते शक्य नसतं. मुळात ज्या दिवशी बॉल स्विंग होईल, त्यादिवशी त्याने जोरदार फटकेबाजी करून दाखावावी, तेव्हा मी त्याला खरा फलंदाज मानेन.”, अशी प्रतिक्रियाही त्याने दिली..टीम इंडियाने वैभव सूर्यवंशीला १९ वर्षांखालील संघात खेळवणे बंद करायला हवं; भारताच्या माजी क्रिकेटपटूचं विधान चर्चेत....यावेळी पाकिस्तानचा माजी कर्णधार राशिद लतीफनेही आमिरच्या या टीकेचं समर्थन केलं. “अभिषेकला फर्स्ट-क्लास किंवा एकदिवसीय क्रिकेट खेळताना आम्ही बघितलं नाही. तो मुख्यतः टी-२० मध्येच खेळतो. तो प्रत्येक चेंडू मारण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळेच त्याला स्लॉगर म्हटलं जातं. बचावात्मक खेळणं त्याला जमत नाही.”, असं त्याने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.