IND vs SA, 2nd Test : भारत पुन्हा टॉस हरला; दक्षिण आफ्रिकेचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय; गिलच्या जागी कुणाला संधी? पाहा टीम इंडियाची प्लेईंग XI

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात दुसऱ्या कसोटी सामन्याला आजपासून सुरु झाली आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. हा सामना गुवाहाटीतील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जातो आहे. शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत रिषभ पंतकडे भारतीय संघाचं नेतृत्व देण्यात आलं आहे. हा सामना जिंकत कसोटी मालिका बरोबरीत सोडवण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असणार आहे. .या सामन्यात भारतीय संघाकडून दोन बदल करण्यात आले आहे. शुभमन गिलच्या जागी नितीश रेड्डीला संधी देण्यात आली आहे. तर अक्षर पटेल ऐवजी साई सुदर्शनला संघात स्थान देण्यात आलं आहे. दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातही एक बदल करण्यात आला आहे. कॉर्बिन बॉशच्या जागी स्पिनर सेनुरन मुथूसामील अंतिम ११ मध्ये संधी देण्यात आली आहे. म्हणजे आफ्रिकेचा संघ तीन स्पीनर्ससह मैदानात उतरला आहे..India A beat South Africa A : भारताचा दक्षिण आफ्रिकेवर चार गडी राखून दणदणीत विजय ; ऋतुराज गायकवाडचं धडाकेबाज शतक!.नाणेफेक जिंकल्यानंतर टेम्बा बावुमा म्हणाला, "खेळपट्टी चांगली दिसते आहे. त्यामुळे आम्ही फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही चांगली धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न करू आणि नंतर तिथून खेळू. खेळपट्टीवर कोणतेही भेगा दिसत नाहीत. आमच्या प्लेइंग ११ मध्ये एक बदल करण्यात आला आहे.".ऋषभ पंत म्हणाला की, "हा अभिमानाचा क्षण आहे. मी याबद्दल विचार केला नव्हता, पण मला या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यायचा आहे. खेळपट्टी फलंदाजीसाठी चांगली आहे, परंतु प्रथम गोलंदाजी करणे हाही वाईट पर्याय नाही. भारतीय संघात दोन बदल करण्यात आले आहेत..India vs South Africa: ध्रुव जुरेल अन् रिषभ पंत कसोटीत खेळणार; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामध्ये लढत.टीम इंडियाची प्लेइंग ११यशस्वी जायस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कर्णधार, विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराजदक्षिण आफ्रिकेची प्लेइंग ११एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन, विआन मुल्डर, टोनी डी झोर्झी, टेम्बा बावुमा (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (विकेटकीपर), मार्को यान्सन, सेनुरान मुथुसामी, सायमन हार्मर, केशव महाराज.