क्रीडा

IND vs SA, 2nd Test : भारत पुन्हा टॉस हरला; दक्षिण आफ्रिकेचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय; गिलच्या जागी कुणाला संधी? पाहा टीम इंडियाची प्लेईंग XI

IND vs SA 2nd Test 2025 Toss Update : शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत रिषभ पंतकडे भारतीय संघाचं नेतृत्व देण्यात आलं आहे. हा सामना जिंकत कसोटी मालिका बरोबरीत सोडवण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असणार आहे.
India Lose Toss Again

India Lose Toss Again

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात दुसऱ्या कसोटी सामन्याला आजपासून सुरु झाली आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. हा सामना गुवाहाटीतील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जातो आहे. शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत रिषभ पंतकडे भारतीय संघाचं नेतृत्व देण्यात आलं आहे. हा सामना जिंकत कसोटी मालिका बरोबरीत सोडवण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com