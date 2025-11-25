Ind Vs SA 2nd Test : भारतीय खेळाडूंची दाणादाण, गौतमच्या निर्णयांमुळे अवस्था 'गंभीर', चाहत्यांना आठवला ग्रेग चॅपलचा काळ

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना गुवाहाटी येथे सुरू आहे. पहिल्या सामन्यात भारताला पराभव स्वीकाराला लागला होता . मात्र, आता दुसऱ्या सामन्यातही भारतीय संघ पराभवाच्या छायेत आहे. दुसऱ्या कसोटी सामन्यात गोलंदाजांसह फलंदाजांनीही निराशा केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सलग होणाऱ्या भारताच्या या पराभवानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. अनेकांकडून त्याच्यावर टीका केली जाते आहे. भारतीय संघाची अशी अवस्था बघता अनेकांनी गौतम गंभीरची तुलना ग्रेग चॅपल यांच्याशी केली आहे. .गुवाहाटीच्या बरसापारा स्टेडियमवर सुरु असलेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात 489 धावांचा डोंगर उभारला. मात्र त्यानंतर फलंदाजीसाठी आलेला भारतीय संघ २०१ धावांतच गारद झाला. भारताकडून यशस्वी जायसवाल ने 58 तर वॉशिंगटन सुंदरने 48 धावांची खेळी केली. याशिवाय एकाही फलंदाज मोठी धावसंख्या करू शकला नाही..Gautam Gambhir: सितांशू कोटकचा खुलासा: गौतम गंभीरला दोष देणे चुकीचे, खेळपट्टी आणि फलंदाजीही जबाबदार.भारतीय संघाच्या या प्रदर्शनानंतर आता गौतमच्या गंभीर रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. वारंवार बदलणारी बॅटिंग ऑर्डर, अनियंत्रित रोटेशन आणि खेळपट्टीवर आधारित प्रयोग यामुळे चाहत्यांमध्ये नाराजी आहे. गंभीर खेळाडूंना त्यांच्या नैसर्गिक क्रमांकावर खेळूच देत नाही, अशी टीका काही माजी खेळाडूंनी केली आहे..खरं तर गेल्या वर्षी न्यूझीलंडविरुद्धच्या व्हाइटवॉशनंतर भारतीय संघाची अवस्था अधिकच गंभीर झाली आहे. गौतमने प्रशिक्षक पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर भारताने एकूण १८ कसोटी सामने खेळले आहेत. त्यापैकी सात सामन्यात विजय तर नऊ सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. याशिवाय दोन कसोटी सामने अनिर्णित राहिले आहेत. अशातच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या कसोटी पराभव झाल्यास भारतावर आणखी एका व्हाइटवॉशची नामुष्की ओढवणार आहे. दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारताचा पराभव झाल्यास भारत वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप २०२७ साठी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे..Gautam Gambhir: अर्शदीप सिंग, संजू सॅमसनसारख्या खेळाडूंना प्लेइंग इलेव्हनमधून का वगळलं जातं? कोच गंभीरने सांगितलं कारण.भारतीय संघाच्या या कामगिरीनंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांना ग्रेग चॅपेलचा काळ आठवला आहे. ग्रेग चॅपल प्रशिक्षक असताना भारतीय संघाची अवस्था अशीच झाली होती. त्यावेळी भारत 2007 विश्वकप स्पर्धेतून आणि 2006 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीतही पहिल्याच फेरीतून बाद झाला होता. आता गौतम गंभीर भारतीय संघाला त्याच दिशेने नेत असल्याचं क्रिकेट चाहत्याचं म्हणणं आहे. गौतम गंभीर भारतीय ग्रेग चॅपल असल्याची प्रतिक्रिया चाहत्यांनी सोशल मीडियावर दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.