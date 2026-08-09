क्रीडा

IND vs SL : साई सुदर्शनची माघार; निवड समितीला आठवला मुंबईचा शिलेदार, आता मज्जा येणार

Sai Sudharsan Ruled Out, Sarfaraz Khan Named Replacement : युवा फलंदाज साई सुदर्शन दुखापतीमुळे संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाला असून, त्याच्या जागी मुंबईचा फलंदाज सरफराज खानला संघात स्थान देण्यात आलं आहे.
Sai Sudharsan Ruled Out

Sai Sudharsan Ruled Out

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला सुरुवात होण्याआधी टीम इंडियात मोठा बदल झाला आहे. युवा फलंदाज साई सुदर्शन दुखापतीमुळे संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाला असून, त्याच्या जागी मुंबईचा फलंदाज सरफराज खानला संघात स्थान देण्यात आलं आहे.

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