IND vs SL : साई सुदर्शनची माघार; निवड समितीला आठवला मुंबईचा शिलेदार, आता मज्जा येणार

श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला सुरुवात होण्याआधी टीम इंडियात मोठा बदल झाला आहे. युवा फलंदाज साई सुदर्शन दुखापतीमुळे संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाला असून, त्याच्या जागी मुंबईचा फलंदाज सरफराज खानला संघात स्थान देण्यात आलं आहे..काही दिवसांपूर्वी साई सुदर्शनच्या उजव्या पायाच्या अंगठ्याला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो बंगळुरू येथील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये उपचार घेत आहे. त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असली तरी तो मालिकेसाठी पूर्णपणे फिट झालेला नाही. बीसीसीआयचं वैद्यकीय पथक त्याच्या रिकव्हरीवर लक्ष ठेवून आहे..IND vs SL Live Streaming: भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेचे काउंटडाऊन सुरू! कुठे पाहता येणार सामने लाईव्ह? पाहा संपूर्ण डिटेल्स.साईच्या जागी सरफराजची निवड झाल्याने त्याच्यासाठी ही मोठी संधी आहे. निवड समितीसमोर सरफराज आणि शेख रशीद हे दोन पर्याय होते. अखेर निवड समितीने सरफराजच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. सरफराजने आतापर्यंत भारतासाठी सहा कसोटी सामने खेळले असून ३७.१० च्या सरासरीने ३७१ धावा केल्या आहेत. त्याने तीन अर्धशतकंही झळकावली आहेत. त्यामुळे मधल्या फळीत भारताला आणखी एक पर्याय मिळाला आहे..या मालिकेतील पहिली कसोटी १५ ऑगस्टपासून गॉलमध्ये, तर दुसरी कसोटी २३ ऑगस्टपासून कोलंबोमध्ये खेळवली जाणार आहे. शुभमन गिलकडे भारतीय संघाचे नेतृत्व असून केएल राहुल उपकर्णधार आहे. यशस्वी जैस्वाल, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव आणि मोहम्मद सिराज यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंवर संघाची मोठी जबाबदारी असेल..IND vs SL : आजपासून भारताचा सराव सामना रंगणार, पण पावसाचा अंदाज काय? कुठे पाहाणार Live, जाणून घ्या.भारतीय संघशुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकिब नबी, सरफराज खान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.