IND vs WI Test Series: भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी मालिका 'Free' मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् Live Telecast चे डिटेल्स

When and Where to Watch IND vs WI Test Series :आशिया कप संपून तीन दिवस होत नाही तोच आता वेस्टइंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. पहिला कसोटी सामना उद्यापासून म्हणजेच 2 ऑक्टोबरपासून अहमदाबाद येथे, तर दुसरा सामना 10 ऑक्टोबरपासून दिल्ली येथे खेळवला जाईल. दोन्ही सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9:30 वाजता सुरू होतील तसेच संपूर्ण दिवसाचा खेळ सायंकाळपर्यंत चालेल. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीने ही दोन्ही संघासाठी ही कसोटी मालिका महत्त्वाची ठरणार आहे. .गिलच्या नेतृत्वाचा लागणार कसशुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघ वेस्टइंडीजविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतात होणारी ही पहिली मालिका आहे. काही दिवसांपूर्वी इंग्लंड दौऱ्यासाठी गिलची कसोटी संघाच्या कर्णधारपदी निवड झाली होती. आता त्यांच्या समोर वेस्ट इंडिजचं आव्हान असणार आहे..IND vs WI : रिषभ पंत, करूण नायर OUT, देवदत्त पडिक्कलला संधी! West Indies विरुद्ध असा असेल भारताचा कसोटी संघ .गिलसमोर सातत्य ठेवण्याचं आव्हानशुभमन गिल समोर फलंदाजी सातत्य ठेवण्याचं मोठं आव्हान आहे. तसेच कर्णधार म्हणून आपली क्षमता सिद्ध करण्याची मोठी जबाबदारीही त्याच्या खांद्यावर आहे. अशावेळी गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ कसा खेळ करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..वेस्ट इंडिजचा संघही सज्जदुसरीकडे वेस्ट इंडिजचा संघही कसोटी मालिकेसाठी सज्ज झाला आहे. वेस्ट इंडिज संघाचे नेतृत्व रोस्टन चेजकडे आहे. भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजच्या संघात बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, भारताविरुद्ध या मालिकेपूर्वी वेस्ट इंडिज संघाला मोठा धक्का बसला आहे. शमर जोसेफ दुखपतीमुळे या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे वेगवान गोलंदाजीचं मोठं आव्हान वेस्ट इंडिज संघापुढे आहे..West Indies Tour India 2025 : वेस्ट इंडिज संघ ७ वर्षांनी भारतात येणार; दिग्गज खेळाडूच्या मुलाला संधी, १५ सदस्यीय संघाची घोषणा.कुठं बघायचा सामना?दरम्यान, कसोटी या सामन्यांचं थेट प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर होणार असून तर स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर तुम्ही हा सामना बघता येणार आहे. तसेच जिओ हॉटस्टारवरही या सामन्याचं प्रक्षेपण होणार आहे. त्यामुळे हा सामना मोफत बघता येणार आहे.