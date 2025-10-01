क्रीडा

IND vs WI Test Series: भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी मालिका 'Free' मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् Live Telecast चे डिटेल्स

IND vs WI Test Series 2025 Live Streaming :भारत वेस्टइंडिज यांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येणार आहे. दोन्ही सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9:30 वाजता सुरू होतील तसेच संपूर्ण दिवसाचा खेळ सायंकाळपर्यंत चालेल. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीने मालिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
When and Where to Watch IND vs WI Test Series :आशिया कप संपून तीन दिवस होत नाही तोच आता वेस्टइंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. पहिला कसोटी सामना उद्यापासून म्हणजेच 2 ऑक्टोबरपासून अहमदाबाद येथे, तर दुसरा सामना 10 ऑक्टोबरपासून दिल्ली येथे खेळवला जाईल. दोन्ही सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9:30 वाजता सुरू होतील तसेच संपूर्ण दिवसाचा खेळ सायंकाळपर्यंत चालेल. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीने ही दोन्ही संघासाठी ही कसोटी मालिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

