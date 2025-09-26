क्रीडा

IND vs WI Test Series : टीम इंडियाला भिडण्यापूर्वी विंडीजचा संघ झाला कमकुवत; ऑस्ट्रेलियाला रडवणाऱ्या खेळाडूची माघार, कारण काय?

Shamar Joseph Injury Update : वेस्ट इंडीजचा वेगवान गोलंदाज शमार जोसेफला भारताविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी संघात सामील करण्यात आले होते. मात्र, आता दुखापतीमुळे तो मालिकेतून बाहेर झाला आहे. वेस्ट इंडीज बोर्डाने सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती दिली आहे.
Shamar Joseph Injury Update

Shamar Joseph Injury Update

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

भारत आणि वेस्ट इंडीज यांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच वेस्ट इंडीज संघाला मोठा धक्का बसला आहे. वेस्ट इंडीजचा वेगवान गोलंदाज शमार जोसेफला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे त्याने या मालिकेतून माघार घेतली आहे. दरम्यान, जोसेफला नेमकी कोणती दुखापत झाली, याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
West Indies Cricketer
West Indies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com