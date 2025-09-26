IND vs WI Test Series : टीम इंडियाला भिडण्यापूर्वी विंडीजचा संघ झाला कमकुवत; ऑस्ट्रेलियाला रडवणाऱ्या खेळाडूची माघार, कारण काय?

भारत आणि वेस्ट इंडीज यांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच वेस्ट इंडीज संघाला मोठा धक्का बसला आहे. वेस्ट इंडीजचा वेगवान गोलंदाज शमार जोसेफला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे त्याने या मालिकेतून माघार घेतली आहे. दरम्यान, जोसेफला नेमकी कोणती दुखापत झाली, याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही..जोसेफएवजी कुणाला संधी?शमार जोसेफला भारताविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी संघात सामील करण्यात आले होते. मात्र, आता दुखापतीमुळे तो मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या ऐवजी जोहान लेन या २२ वर्षीय खेळाडूला संघात सहभागी करण्यात आलं आहे. त्याने १९ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून, त्यात त्याने ४९५ धावा केल्या आहेत, ज्यात दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. याशिवाय, त्याने ६६ बळी घेतले असून, चार वेळा एका डावात पाच विकेट घेण्याची कामगिरी केली आहे..ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांच्या नाकी नऊ आणलंशमर जोसेफने २०२४ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या गाबा कसोटीतून कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होतं. या सामन्यात त्याने ७ विकेट घेत ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांच्या नाकी नऊ आणले होते. तसेच वेस्ट इंडीजला विजय मिळवून दिला होता. जोसेफने आतापर्यंत ११ कसोटी सामने खेळले असून ५१ विकेट्स घेतल्या आहेत..भारताच्या कसोटी संघात बदल! IND vs WI मालिकेत अक्षर पटेलची एन्ट्री, जसप्रीत बुमराह नाही; करुण नायर OUT अन्... .जोसेफचं पुनरागमन कधी?जोसेफची दुखापत किती गंभीर आहे, याबाबत अद्याप माहिती उपलब्ध झालेली नाही. मात्र, भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेनंतर होणाऱ्या बांगलादेशविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत तो खेळताना दिसेल, अशी शक्यता आहे. वेस्ट इंडीज १८ ऑक्टोबरपासून बांगलादेशविरुद्ध तीन एकदिवसीय आणि तीन टी-२० सामने खेळणार आहे..वेस्ट इंडीज मालिकेचं वेळापत्रकदरम्यान, वेस्ट इंडीज भारताविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळणार असून, त्यापैकी पहिला कसोटी सामना २ ऑक्टोबरपासून अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर, तर दुसरा कसोटी सामना १० ऑक्टोबरपासून दिल्ली येथील अरूण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे..WI vs PAK : ३४ वर्ष...! वेस्ट इंडिजने घरी बोलावून पाकिस्तानला नाक घासायला लावले, २०२ धावांनी हरवले; जिंकली मालिका.वेस्ट इंडीजचा संघ...रोस्टन चेस (कर्णधार), जोमेल वॉरिकन, केवलन अँडरसन, अॅलिक एथान्जे, जॉन कॅम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्हज, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्झारी जोसेफ, जोहान लायन, ब्रँडन किंग, अँडरसन फिलिप, खॅरी पियरे आणि जेडेन सील्स..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.