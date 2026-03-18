ऑगस्टमध्ये हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू होणार आहे. ही स्पर्धा बेल्जियम आणि नेदरलँड्स येथे खेळला जाणार आहे. या स्पर्धेत १६ संघ सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, मंगळवारी (१७ मार्च) रोजी स्पर्धासाठी गटवारी जाहीर झाली आहे. ही गटवारी जाहीर झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) हे कट्टर प्रतिस्पर्धी पहिल्याच फेरीत आमने-सामने येणार हे निश्चित झाले आहे. .Indian Women Hockey: पात्रता मिळवली, आता लक्ष्य विजेतेपदाचे; भारतीय महिला हॉकी संघाचा आज इटलीविरुद्ध उपांत्य सामना.भारतीय संघाचा समावेश पाकिस्तानसह डी गटात केला आहे. या गटात इंग्लंड आणि वेल्स या संघांचाही समावेश आहे. या गटातील सामने नेदरलँड्समध्ये खेळवले जाणार आहेत. दरम्यान, महिलांचाही हॉकी वर्ल्ड कप (Hockey World Cup) होणार असून भारतीय महिला संघाने काही दिवसांपूर्वीच पात्रता मिळवली आहे. त्यांचाही समावेश डी गटात झाला असून या गटात चीन, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका संघ आहेत. तथापि, अद्याप वेळापत्रकाची घोषणा झालेली नाही..भारतीय संघ २०१६ पासून पाकिस्तानविरुद्ध हॉकीमध्ये पराभूत झालेला नाही. भारतीय हॉकी संघाने गेल्या १० वर्षात पाकिस्तानवर पूर्ण वर्चस्व ठेवले आहे. हे दोन हॉकी संघ यापूर्वी शेवटचे २०२४ मध्ये आशियाई चॅम्पियन्स ट्ऱॉफीमध्ये आमने सामने आले होते. त्यानंतर २०२५ च्या आशिया कप स्पर्धेत हे दोन्ही संघ आमने-सामने येणार होते, मात्र सुरक्षेच्या कारणाने पाकिस्तानने भारतात येण्यास नकार दिला होता. आता हे दोन संघ आमने-सामने असतील..हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ साठी गटवारीपुरुष :अ गट : नेदरलँड्स, अर्जेंटिना, न्यूझीलंड, जपान (नेदरलँड्समध्ये सामने)ब गट : बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, मलेशिया (बेल्जियममध्ये सामने)सी गट : ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयर्लंड, दक्षिण आफ्रिका (बेल्जियममध्ये सामने)डी गट : इंग्लंड, भारत, पाकिस्तान, वेल्स (नेदरलँड्समध्ये सामने).महिला :अ गट : नेदरलँड्स, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जपान (नेदरलँड्समध्ये सामने)ब गट : अर्जेंटिना, जर्मनी, अमेरिका, स्कॉटलंड (बेल्जियममध्ये सामने)सी गट : बेल्जियम, स्पेन, न्यूझीलंड, आयर्लंड (बेल्जियममध्ये सामने)डी गट : चीन, इंग्लड, भारत, दक्षिण आफ्रिका (नेदरलँड्समध्ये सामने).