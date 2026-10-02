Asian Games 2026 : बॉक्सिंगमध्ये सुवर्ण हॅटट्रिक! कुस्तीपटू सुजीत कालकलचे रोमहर्षक सुवर्ण, भारताची पदकतालिकेत मोठी भरारी

Sujeet Kalkal wins wrestling gold Asian Games 2026: बॉक्सिंगमध्ये भारताला सुवर्णपदकांची हॅटट्रिक मिळाली. स्टार बॉक्सर लव्हलिना बोर्गोहेनने महिलांच्या ७५ किलो वजनी गटात गोल्ड जिंकले. त्यानंतर परवीनने महिलांच्या ६५ किलो गटात आणि . पुरुषांच्या ८०किलो वजनी गटात अंकुश पांगहलनेही गोल्डची भर घातली. कुस्तीमध्ये सुजीत कालकलने पुरुषांच्या फ्रीस्टाइल ६५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकले. तिरंदाजीमध्ये भारतीय महिला रिकर्व्ह टीमने ऐतिहासिक कामगिरी करत सुवर्णपदक पटकावले..आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतासाठी आजचा दिवसही खास राहिला. तिरंदाजांनी यंदाच्या स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करून दाखवली आणि शुक्रवारी कुमकूम मोहोद, अंकिता भकत व किर्ती यांनी महिला रिकर्व्ह सांघिक गटात ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले. कुमकूमने धीरज बोम्मादेवरासह मिश्र रिकर्व्ह प्रकारात रौप्य जिंकून पदकसंख्या वाढवली. रिकर्व्ह प्रकारात भारताला स्पर्धा इतिहासात प्रथमच सुवर्णपदक जिंकता आले. बॉक्सिंगमध्ये लव्हलिना बोर्गोहेनने गोल्डन पंच लगावला. मागील आशियाई स्पर्धेत तिला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले होते..IND vs PAK, Asian Games 2026: भारत-पाकिस्तान सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास सुवर्णपदक कोणाचे? घ्या जाणून हवामानाचा अंदाज अन् नियम काय सांगतो .यासह सेपाकटकरावमध्ये पुरुषांच्या क्वाड्रंट संघाला उपांत्य फेरीत जपानकडून पराभव पत्करल्यानंतर कांस्यपदक मिळाले, तर तिरंदाजीत रिकर्व्ह पुरुष सांघिक प्रकारात भारताने रौप्यपदक जिंकले. सेलिंगमध्ये नेत्रा कुमानने कांस्य जिंकले. महिलांच्या ६५ किलो वजनी गटात बॉक्सिंगपटू परवीन हूडाने माजी विश्वविजेत्या चेन निएन-चिनचा ३-२ असा पराभव करून भारताच्या खात्यात आणखी एक सुवर्णपदक जमा केले. पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटात अंशुलने ४-० अशा फरकाने किम मिनसेओंगचा पराभव करून सुवर्णपदक पटकावले..कुस्तीपटू सुजीत कालकलने सामना संपायला एक मिनिट आणि ४० सेकंद बाकी असताना २-९ अशा पिछाडीवरून मुसंडी मारून भारताला सुवर्णपदक जिंकून दिले. सुजीतने आपले नशीब बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याने एकापाठोपाठ एक असे झटपट तीन यशस्वी टेकडाउन केले. सामन्याच्या शेवटी कुडिएव्ह एका गुणाच्या आघाडीसह वेळ घालवत असताना, सुजीतकडे अजून एक टेकडाउन शिल्लक होता आणि ११ सेकंद बाकी असताना, त्याच अंतिम टेकडाउनमुळे त्याला आणखी दोन गुण मिळाले. त्याने १०-९ असा सामना जिंकला..Asian Games 2026 : भारतीय तिरंदाजांनी इतिहास रचला, महिला रिकर्व्ह गटात पहिलेवहिले गोल्ड! लव्हलिना बोर्गोहेनचा सुवर्ण'पंच'.Medal standingsभारतीय संघाने आजच्या दिवसात पाच सुवर्णपदकं जिंकली आणि त्यामुळे त्यांची एकूण सुवर्णसंख्या १५ झाली. भारतीय संघ १५ सुवर्ण, २५ रौप्य व ३५ कांस्य अशा एकूण ७५ पदकांसह आता थेट पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. भारताने आज दहाव्या क्रमांकावरून ही मोठी झेप घेतली. चीन १६१ सुवर्ण, ७९ रौप्य व ७१ कांस्य अशा एकूण ३११ पदकांसह अव्वल स्थानावर आहे. जपान ( २३६), कोरिया ( १३३) व उझबेकिस्तान ( ६२) हे भारताच्या पुढे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.