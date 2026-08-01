Commonwealth Games 2026: १० पैकी १०! भारताच्या बॉक्सर्सनी इतिहास-भूगोल बदलला; १० 'सुवर्ण' पदकांवर दावा ठोकला... आज फैसला

India boxing finalists Commonwealth Games 2026: भारतीय बॉक्सिंगपटूंनी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये इतिहास घडवला... भारताच्या १० बॉक्सिंगपटूंनी आपापल्या गटाच्या अंतिम फेरीत ऐटीत प्रवेश केला आणि राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले... भारताचे १० खेळाडू शनिवारी १० सुवर्णपदकांसाठी रिंगमध्ये उतरतील. सर्वांचे लक्ष ऑलिम्पिकपदक विजेत्या लव्हलिना बोर्गोहैनसह सचिन, अंकुश पांघल, प्रीती पवार यांच्यावर असणार आहे..बॉक्सिंगमध्ये १० पदकं निश्चित... फायनलमध्ये धडकअंकुश पांघलने पुरुषांच्या ८० किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत जोशुआ ओफोरी (कॅनडा) याचा, तक प्रीती पवारने महिलांच्या ५४ किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत कॅथरीन म्वापे (झांबिया) हिचा ५-० ने पराभव केला. या दोघांनी सुवर्णपदकाच्या लढतीत प्रवेश केला आहे. जैस्मिन लाम्बोरीयाने ५७ किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत लेसोथोच्या रापलांग मासेलेलाचा पराभव केला. ७० किलो वजनी गटाची उपांत्य फेरीची मॅच चुरशीची झाली. भारताच्या अरुद्धती चौधरीने वेल्सट्चाय रोझी इक्लेसला कडवी टक्कर देताना अंतिम फेरीत ऐटीत प्रवेश केला. पुरुषांच्या ५५ किलो वजनी गटात जदुमनी सिंगने नामिबियाच्या फिलीप पुमूलोवर विजय मिळवला..Commonwealth Games 2026: नीरज चोप्राचे 'सुवर्ण' हुकले, Rumesh Pathirage ने मारली बाजी; पाकड्या अर्शद नदीमची लाज गेली, वाचा काय झालं....महिलांच्या ६० किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत प्रिया घांघसने इंग्लंडच्या लुसी किंग्स-व्हीटलीचा पराभव केला; तर ५१ किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत साक्षी चौधरीने कॅनडाच्या अंबर-जेन वॉल चा पराभव करून भारतासाठी पदक निश्चित केले. भारताचे सात बॉक्सिंगपटू आता सुवर्णपदकासाठी लढणार आहेत. २०२० च्या टोक्यो ऑलिम्पिक स्पर्धेतील कांस्यपदक विजेत्या लव्हलिना बोर्गोहैन हिची ७५ किलो वजनी गटातील उपांत्य फेरीची लढत तारोना खानम ताफाकीसोबत झाली आणि भारतीय खेळाडूने तुवालूच्या २० वर्षीय खेळाडूवर वर्चस्व गाजवले. फायनलमध्ये पोहोचणारी ती भारताची आठवी बॉक्सर ठरली..हौशी बॉक्सिंगमधील सर्व प्रमुख स्पर्धांमधून किमान एक पदक जिंकणाऱ्या दिग्गज एम. सी. मेरी कोम हिच्या पंक्तीत लव्हलिनाने स्थान मिळवले आहे. तिला फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या इम्मा-सुई ग्रीनट्रीविरुद्ध खेळावे लागेल. ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने जागतिक स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकले आहे. सचिनने ६० किलो वजनी गटात वेल्सच्या ओ. हॅरिस-ॲलनविरुद्ध ५-० ने विजय मिळवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला, तर नरेंद्रने (९०+ किलो) TTOच्या नायजेल पॉल विरुद्ध ५-० ने बाजी मारली..TEJASWIN SHANKAR HISTORICAL MEDAL: तेजस्विन शंकरने इतिहास घडवला! खडतर अशा डेकॅथलॉन स्पर्धेत भारताला जिंकून दिले पहिले पदक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.