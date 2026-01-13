T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानी वंशांच्या क्रिकेटपटूला T20 World Cup साठी भारताने व्हिसा नाकारला; सोशल मीडियावर लिहितो की...

Visa controversy ahead of T20 World Cup 2026 : आगामी टी-२० विश्वकप स्पर्धेला अवघे ( T20 World Cup 2026 Latest Update ) काही दिवस शिल्लक आहेत. मात्र, स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच एक ना एक वाद पुढे येत आहेत. अशातच आता या स्पर्धेसाठी भारतात येणाऱ्या चार खेळाडूंना व्हिसा ( Usa visa controversy ) नाकारण्यात आला असून या खेळाडूंचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. त्यामुळे नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. याबाबत क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. .मीडिया रिपोर्टनुसार, ज्या खेळाडूंना व्हिसा नाकारण्यात आला, ते चारही खेळाडू अमेरिकेच्या संघाचा भाग आहेत. यामध्ये स्टार वेगवान गोलंदाज अली खान आणि फलंदाज शायन जहांगीर यांचाही समावेश आहे. हे चारही खेळाडू पाकिस्तानी वंशाचे असल्याने त्यांना व्हिसा नाकारण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. अमेरिकेचा वेगवान गोलंदाज अली खान याने सोशल मीडियावरील पोस्ट करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे..पाकड्यांनी हद्द ओलांडली... वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय खेळाडूंसोबत अपमानास्पद वागणूक; संताप आणणारा Video Viral .याशिवाय अमेरिकन पत्रकार पीटर डेला पेना यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत अली खानसह आणखी तीन खेळाडूंना अद्याप व्हिसा नाकारल्याचं सांगितलं आहे. अली खानचे सहकारी शायन जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन आणि एहसान आदिल यांचेही व्हिसा अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. या प्रकरणी अद्याप अमेरिका क्रिकेट संघाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही..दरम्यान, चारही खेळाडू पाकिस्तानी वंशाचे असून सध्या अमेरिकेसाठी क्रिकेट खेळत आहेत. हे चौघेही पाकिस्तानमध्ये जन्मलेले असून काही वर्षांपूर्वीच अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत. 35 वर्षीय वेगवान गोलंदाज अली खानचा जन्म पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात झाला आहे, तर शायन जहांगीर कराचीचा रहिवासी आहे. शायन पाकिस्तानच्या अंडर-19 संघाचाही सदस्य राहिला आहे. त्याचप्रमाणे एहसान आदिलही पंजाबमधील असून अमेरिकेत जाण्यापूर्वी त्याने पाकिस्तानकडून 3 कसोटी आणि 5 एकदिवसीय सामने खेळले आहेत..तुमची जागा आमच्या पायाजवळ! Vaibhav Suryavanshi च्या कृतीने पाकड्यांचा जळफळाट; मोहसिन नक्वी, सर्फराज अहमदची रडारड, ICC कडे तक्रार.महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंना भारताचा व्हिसा मिळण्यात अडचणी येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी इंग्लंडचे वेगवान गोलंदाज साकिब महमूद, फिरकी गोलंदाज शोएब बशीर आणि रेहान अहमद यांनाही भारत दौऱ्यावर व्हिसा मिळण्यात अडचणींचा सामना करावा लागला होता. तसेच ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज उस्मान ख्वाजा यालाही सुरुवातीला भारताचा व्हिसा नाकारण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.