T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानी वंशांच्या क्रिकेटपटूला T20 World Cup साठी भारताने व्हिसा नाकारला; सोशल मीडियावर लिहितो की...

India Denies Visa to Pakistani-Origin Cricketer : ज्या खेळाडूंना व्हिसा नाकारण्यात आला, ते चारही खेळाडू अमेरिकेच्या संघाचा भाग आहेत. यामध्ये स्टार वेगवान गोलंदाज अली खान आणि फलंदाज शायन जहांगीर यांचाही समावेश आहे.
Shubham Banubakode
Visa controversy ahead of T20 World Cup 2026 : आगामी टी-२० विश्वकप स्पर्धेला अवघे ( T20 World Cup 2026 Latest Update ) काही दिवस शिल्लक आहेत. मात्र, स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच एक ना एक वाद पुढे येत आहेत. अशातच आता या स्पर्धेसाठी भारतात येणाऱ्या चार खेळाडूंना व्हिसा ( Usa visa controversy ) नाकारण्यात आला असून या खेळाडूंचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. त्यामुळे नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. याबाबत क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.

