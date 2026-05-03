२०३६ ऑलिंपिकचं स्वप्न अधुरं राहणार? उत्तेजक चाचणीतील 'त्या' प्रकारामुळे भारताला मोठा इशारा; वाचा काय आहे प्रकरण

न्यूयॉर्क : भारतीय खेळाडूंकडून उत्तेजक सेवन केल्याचे प्रमाण अधिक आहे. याबाबत आंतरराष्ट्रीय टेस्टींग एजन्सीकडून (आयटीए) चिंता व्यक्त करण्यात आली. हाच धागा पकडून आयटीएचे महासंचालक बेंजामीन कोहेन यांनी याबाबतचा अहवाल आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीला सादर करताना म्हटले, की भारतीय खेळाडू उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळल्याचे प्रमाण अधिक आहे. उत्तेजक चाचणी घेण्याआधी सूचना करण्यात येते; मात्र त्यानंतरही उत्तेजक चाचणीच्या दिवशी खेळाडू पळून जात असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत..बेंजामीन कोहेन याप्रसंगी सांगतात, की भारतातील उत्तेजक सेवन प्रकरणाचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. भारतामध्ये खालच्या पातळीवर ज्या घटना घडत आहेत त्या ऐकून आहोत. उत्तेजक चाचणीपूर्वी खेळाडूंना आगाऊ सूचना दिल्या गेल्याच्या व उत्तेजक चाचणीच्या वेळी खेळाडू पळून गेल्याच्या कथाही आपण ऐकतो आहोत. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या वतीने उत्तेजकविरोधी चाचण्यांवर देखरेख करण्याव्यतिरिक्त सुमारे ५० आंतरराष्ट्रीय क्रीडा महासंघांच्या उत्तेजकविरोधी कार्यक्रमाचे व्यवस्थापनही आयटीए यांच्याकडून करण्यात येत आहे.....तरीही भारत योग्य मार्गावरबेंजामीन कोहेन यांनी मात्र भारत योग्य मार्गावर जात असल्याचेही आवर्जून सांगितले. ते म्हणाले, की भारतीय समाजात याकडे कसे पाहिले जाईल, याबद्दल थोडी साशंकता आहे; पण मला वाटते की भारत योग्य मार्गावर आहे. भारतीय ऑलिंपिक संघटना आणि क्रीडा मंत्रालय यांना भारताला क्रीडाक्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी काहीतरी करायचे आहे. त्यांना गुंतवणूक करायची आहे. त्यांच्याकडे संसाधने आहेत. त्यामुळे मला वाटते की हा केवळ वेळेचा प्रश्न आहे..ऑलिंपिक आयोजनाआधी सुधारणा आवश्यकबेंजामीन कोहेन यांनी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीला पाठवण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले, की भारताला २०३६मधील ऑलिंपिक आयोजनाचा मान मिळवायचा असल्यास कमालीची सुधारणा करावी लागणार आहे. देशाला मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय आणि संरचनात्मक सुधारणा करण्याची गरज आहे. याचा अर्थ असा, की भारताने उत्तेजक संबंधित त्रुटींवर मेहनत घेतल्यानंतरच ऑलिंपिक आयोजनाची संधी लाभणार आहे..वाडाकडूनही टीकाभारताला २०३०मध्ये होत असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनाचा मान मिळाला आहे; पण त्याआधी सर्व स्तरावर भारताला सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. मागील महिन्यात वाडाचे (जागतिक उत्तेजक द्रव्यविरोधी संस्था) अध्यक्ष विटोल्ड बांका यांनी नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत भारतातील उत्तेजक प्रकरणाबाबत मत व्यक्त केले होते..भारतातील उत्तेजक प्रमाण अधिक आहे. हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. कोणीही येथे आंधळे नाही. यामधून बाहेर येण्यासाठी भारताला अथक परिश्रम करावे लागणार आहे, असे विटोल्ड बांका म्हणाले. दरम्यान, राष्ट्रकुल तसेच ऑलिंपिक आयोजनाचा मान मिळवून तो यशस्वी करण्यासाठी भारताला आतापासूनच कंबर कसावी लागणार आहे.