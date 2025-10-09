AFC Asian Cup: राष्ट्रीय शिबिरातील गोंधळ अन्‌ सिंगापूरशी सामना; एएफसी आशियाई करंडक फुटबॉल पात्रता फेरी आज रंगणार

सिंगापूर : इंडियन सुपर लीगच्या स्थगितीमुळे भारतातील खेळाडूंची नाराजी... राष्ट्रीय शिबिरातील पहिल्या टप्प्यात काही खेळाडूंची अनुपस्थिती... एकूणच काय तर भारतामध्ये फुटबॉल या खेळासाठी परिस्थिती गोंधळ उडालेली... अशा पार्श्वभूमीवर भारतीय वरिष्ठ फुटबॉल संघ उद्या (ता. ९) एएफसी आशियाई करंडक पात्रता फेरीच्या लढतीत सिंगापूरशी लढणार ञ आहे..भारतीय फुटबॉल संघाचा क गटात समावेश आहे. पहिल्या दोन सामन्यांनंतर भारतीय संघाला फक्त एकच गुणाची कमाई करता आली आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या लढतीत भारतीय संघाला गोलशून्य बरोबरीत समाधान मानावे लागले. तसेच हाँगकाँगविरुद्धच्या लढतीत भारतीय संघाचा १-० असा पराभव झाला. सिंगापूरच्या संघाने पहिल्या दोन लढतींमधून चार गुणांची कमाई करीत पहिले स्थान पटकावले आहे..IND vs PAK Final: 'भारताने आधी पराभूत केलं, तरी फायनलच निकालच...' पाकिस्तानच्या कोचला टीम इंडियाला थेट मेसेज?.भारतीय संघाला गुरुवारी होत असलेल्या लढतीत सिंगापूरकडून हार पत्करावी लागल्यास २०२७ मध्ये होत असलेल्या मुख्य फेरीपासून त्यांना दूर व्हावे लागणार आहे. गटातील विजेत्या संघालाच पुढे आगेकूच करता येणार आहे..एकच आठवडा एकत्रित सरावनवे प्रशिक्षक खालीद जमील यांच्या सान्निध्यात बंगळूरमध्ये २० सप्टेंबरपासून राष्ट्रीय शिबिराला सुरुवात झाली, पण ३०पैकी १४ खेळाडूंची या शिबिराला अनुपस्थिती होती. या खेळाडूंना त्यांच्या क्लब्सकडून राष्ट्रीय शिबिरासाठी परवानगी देण्यात आली नाही. सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटी खेळाडू शिबिराशी जोडले गेले. म्हणजेच जवळपास एक आठवडा सर्व खेळाडूंनी एकत्रितपणे सराव केला..फक्त दोनच बचावपटूखालीद जमील यांच्यासमोर अनेक अडचणी आहेत. शिबिराच्या पहिल्या टप्प्यात फक्त दोनच बचावपटूंचा समावेश होता. यामुळे खालिद जमील यांनी फुटबॉल संघटना व क्लब्सकडे खेळाडूंना पाठवण्याची विनंतीही केली. संदेश झिंगन या बचावपटूचे भारतीय संघात पुनरागमन झाले आहे. ही बाब दिलासा देणारी आहे. अनुभवी सुनील छेत्री याचाही भारतीय संघात समावेश आहे..रोहित, विराटविना प्रथमच मोठी स्पर्धा; Asia Cup गाजवण्याचं भारतीय संघापुढे आव्हान.घरच्या मैदानावर सिंगापूर सरसभारत-सिंगापूर यांच्यामध्ये आतापर्यंत झालेल्या लढतींच्या निकालांवर नजर टाकता दोन्ही संघ समसमान आहेत, हे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. भारतीय संघाने त्यांच्याविरुद्ध १२ सामन्यांत विजय मिळवला असून, सिंगापूरने ११ सामन्यांत विजय साकारला आहे. चार सामने ड्रॉ राहिले आहेत. दोन देशांमधील अखेरची लढत २०२२ मध्ये पार पडली. ही लढत १-१ अशी बरोबरीत राहिली होती. सिंगापूर संघाचे मायदेशात मात्र थोडेफार वर्चस्व दिसून येत आहे. सिंगापूरने मायदेशात झालेल्या आठ लढतींमध्ये भारताला पराभूत केले आहे. भारतीय संघाने फक्त सहाच लढतींमध्ये विजय मिळवले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.