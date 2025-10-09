क्रीडा

AFC Asian Cup: राष्ट्रीय शिबिरातील गोंधळ अन्‌ सिंगापूरशी सामना; एएफसी आशियाई करंडक फुटबॉल पात्रता फेरी आज रंगणार

India Vs Singapore: भारतीय फुटबॉल संघ उद्या सिंगापूरशी एएफसी आशियाई करंडक पात्रता फेरीत भिडणार आहे. गुरुवारी सिंगापूरविरुद्धचा सामना हरल्यास भारताला मुख्य फेरीपासून दूर राहावे लागेल.
सिंगापूर : इंडियन सुपर लीगच्या स्थगितीमुळे भारतातील खेळाडूंची नाराजी... राष्ट्रीय शिबिरातील पहिल्या टप्प्यात काही खेळाडूंची अनुपस्थिती... एकूणच काय तर भारतामध्ये फुटबॉल या खेळासाठी परिस्थिती गोंधळ उडालेली... अशा पार्श्वभूमीवर भारतीय वरिष्ठ फुटबॉल संघ उद्या (ता. ९) एएफसी आशियाई करंडक पात्रता फेरीच्या लढतीत सिंगापूरशी लढणार ञ आहे.

