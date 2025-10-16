क्रीडा

AFC Asian Cup Qualifiers: सिंगापूरविरुद्ध भारताचा २-१ पराभव; एकाग्रता गमावल्यामुळेच पराभवाची नामुष्की

India Starts Strong but Loses Focus Against Singapore: एएफसी आशिया करंडक पात्रता फेरीत भारताने सिंगापूरविरुद्ध २-१ फरकाने पराभव पत्करला. प्रशिक्षक खालिद जमील यांनी सामन्यानंतर एकाग्रतेचा अभाव कबूल केला.
सकाळ वृत्तसेवा
पणजी: सुरुवातीच्या अर्ध्या तासाच्या खेळात वर्चस्व राखल्यानंतर भारतीय संघाने एकाग्रता गमावल्यामुळे एएफसी आशिया करंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या पात्रता फेरीत सिंगापूरविरुद्ध पराभव पत्करावा लागल्याची कबुली लढतीनंतर मुख्य प्रशिक्षक खालिद जमील यांनी दिली. गोव्यातील फातोर्डा येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर झालेला सामना सिंगापूरने २-१ फरकाने जिंकला.

