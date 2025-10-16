AFC Asian Cup Qualifiers: सिंगापूरविरुद्ध भारताचा २-१ पराभव; एकाग्रता गमावल्यामुळेच पराभवाची नामुष्की

पणजी: सुरुवातीच्या अर्ध्या तासाच्या खेळात वर्चस्व राखल्यानंतर भारतीय संघाने एकाग्रता गमावल्यामुळे एएफसी आशिया करंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या पात्रता फेरीत सिंगापूरविरुद्ध पराभव पत्करावा लागल्याची कबुली लढतीनंतर मुख्य प्रशिक्षक खालिद जमील यांनी दिली. गोव्यातील फातोर्डा येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर झालेला सामना सिंगापूरने २-१ फरकाने जिंकला..लाल्लियाझुआला छांगटे याने १४व्या मिनिटास केलेल्या गोलमुळे क गट लढतीत भारताला आघाडी मिळाली, त्यानंतर आणखी दोन संधी यजमान संघाला साधता आल्या नाहीत. नंतर अनुक्रमे ४४ व ५८व्या मिनिटास साँग युईयाँग याने केलेल्या गोलमुळे सिंगापूरने विजयासह पात्रता फेरीतील आव्हान कायम राखले, तर चार लढतीतून खाती फक्त दोन गुण राहिल्याने भारताचे आव्हान पात्रता फेरीतील दोन सामने बाकी असतानाच संपुष्टात आले. भारतीय संघ पात्रता फेरीत विजयाविना आहे. त्यांनी दोन सामने बरोबरीत राखले, तर दोन लढतीत पराभव पत्करला आहे. सिंगापूरविरुद्ध पहिल्या टप्प्यात भारताने १-१ गोलबरोबरी साधली होती..सामन्यानंतर ४८ वर्षीय जमील यांनी सांगितले, की ‘‘मी एकच गोष्ट सांगू शकतो ती म्हणजे आम्ही एकाग्रता गमावली. मागील सामन्याच्या तुलनेत आम्ही खूप चांगली सुरुवात केली. आम्ही पहिल्या २५ मिनिटांच्या आत गोल नोंदविला, मात्र पूर्वार्ध संपत असताना गोल स्वीकारले. हे सारे एकाग्रता गमावल्यामुळेच घडले..मला जास्त काही सांगायचे नाही, प्रत्येकाने मेहनत घेतली, पण हे फुटबॉल आहे, काहीवेळा अपेक्षित शक्य होते, तर काहीवेळा नाही.’’पराभवाची जबाबदारी जमील यांनी स्वतःवर घेतली. ते म्हणाले, की ‘‘मी खूप गोष्टी केल्या. चुका झाल्या, त्यात आता सुधारणा करायची आहे. त्यावर आम्ही निश्चितच विचारविनियम करू.’’.AFC Asian Cup: राष्ट्रीय शिबिरातील गोंधळ अन् सिंगापूरशी सामना; एएफसी आशियाई करंडक फुटबॉल पात्रता फेरी आज रंगणार.अजूनही सुनील छेत्री सर्वोत्तमसिंगापूरविरुद्धच्या पहिल्या टप्प्यात, तसेच गोव्यातील सामन्यात ४१ वर्षीय अनुभवी आघाडीपटू सुनील छेत्री याला गोल करण्यात अपयश आले. जमील यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने ताजिकिस्तानमध्ये झालेल्या काफा नेशन्स कप स्पर्धेत ब्राँझपदक जिंकले होते, तेव्हा छेत्री भारतीय संघात नव्हता. सिंगापूरविरुद्धच्या छेत्रीच्या कामगिरीविषयी जमील म्हणाले, की ‘‘छेत्री हा सर्वोत्तम खेळाडू आहे, त्यात दुमत नसावे. आजची त्याची कामगिरी पाहा, त्याने खूप मेहनत घेतल्याचे दिसून येते. त्याच्या कामगिरीमुळेच मी त्याला संघात घेतले. गतवर्षी त्याची कामगिरी शानदार होती. आमच्यासाठी तो सर्वोत्तम आघाडीपटू आहे. त्याबाबत (भविष्याबाबत) आम्ही नंतर विचार करू, त्यासाठी ही योग्य वेळ नाही.’’ सिंगापूरविरुद्ध जमील यांनी सामन्याच्या ७८व्या मिनिटास सुनील छेत्रीला माघारी बोलावले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.