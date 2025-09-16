क्रीडा

Athletics Championships: छत्रपती शिवाजी महाराज की जय! चीनमध्ये सर्वेश कुशारेची जागतिक मैदानी स्पर्धेत अभिमानास्पद कामगिरी

Sarvesh Kushare Creates History in World Athletics Championships 2025: नाशिकच्या सर्वेश कुशारेने टोकियो वर्ल्ड ऍथलेटिक्स २०२५ मध्ये उंच उडी प्रकारात भारतासाठी इतिहास रचला. त्याने त्याच्या सर्वोत्तम उडीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा जयघोषही केला.
Summary

  • वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये नाशिकच्या सर्वेश कुशारेने उंच उडी प्रकारात इतिहास रचला आहे.

  • त्याने २.२८ मीटर उंच उडी मारत भारतासाठी उल्लेखनीय कामगिरी केली.

  • त्याने त्याच्या सर्वोत्तम उडीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असा जयघोष केला.

