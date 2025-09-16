Athletics Championships: छत्रपती शिवाजी महाराज की जय! चीनमध्ये सर्वेश कुशारेची जागतिक मैदानी स्पर्धेत अभिमानास्पद कामगिरी

वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये नाशिकच्या सर्वेश कुशारेने उंच उडी प्रकारात इतिहास रचला आहे. त्याने २.२८ मीटर उंच उडी मारत भारतासाठी उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्याने त्याच्या सर्वोत्तम उडीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असा जयघोष केला..टोकियोमध्ये सध्या वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत नाशिकमधील देवगावच्या सर्वेश कुशारेने इतिहास रचला आहे. उंच उडीमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व ३० वर्षांचा सर्वेश करत आहे. दरम्यान, तो या स्पर्धेत अंतिम फेरीनंतर ६ व्या क्रमांकावर राहिला. पण असे असले तरी त्याची कामगिरी भारतासाठी उल्लेखनीय ठरली. तो वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियशीपमध्ये उंच उडी प्रकाराक अंतिम फेरीत पोहचणारा पहिलाच भारतीय ठरला होता. .Junior Athletics: ‘ज्युनियर ॲथलेटिक्स’मध्ये श्रेया सावंतला कांस्यपदक ; राज्यात सहावा क्रमांक मिळवून यश संपादन.अंतिम फेरीत त्याने २.२८ मीटर उंच उडीही मारली. विशेष म्हणजे ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली. यापूर्वी त्याने २०२२ मध्ये २.२७ मी उंच उडी मारली होती. पण त्याने त्याचा हाच विक्रम मागे टाकला.दरम्यान, त्याने जेव्हा २.२८ मीटर उंच उडी मारली, तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की त्याने केलेली उत्तम कामगिरी आहे. हे लक्षात येताच त्याने भर मैदानातच छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असा जयघोष केला. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेच असून व्हायरलही होत आहे..सर्वेश भारताचा उंच उडीमधील आशास्थान आहे. त्याने आत्तापर्यंत अनेक स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला असून भारताचं नाव उंच उडीत मोठं करण्याचा प्रयत्न केला आहे. टोकियोमध्ये त्याने पहिल्या प्रयत्नात २.२० मीटर उंच उडी मारली होती. त्यानंतर २.२४ मीटर उंचीसाठी आणखी दोनदा उडी मारावी लागली. त्यानंतर बार २.२८ मीटर वर नेण्यात आला. त्यावेळी दोनदा त्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला. पण त्याने तिसऱ्या प्रयत्नात यश मिळवलेच. त्याने ही उडी मारताच जल्लोषही केला होता. नंतर २.३१ मीटरचा बार त्याच्यासाठी कठीण ठरला. तो तीन प्रयत्नात हा बार पार करू शकला नाही. त्यामुळे त्याला राष्ट्रीय विक्रम करण्यासाठी थोडक्यात मुकावे लागले. २०१८ मध्ये तेजस्विनी शंकरने २.२९ मीटर उंच उडी मारत राष्ट्रीय विक्रम केलेला आहे. पण असे असले तरी सर्वेशने अंतिम सामन्यात टॉप - ७ मध्ये स्थान मिळवत इतिहास रचला..तथापि, वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धेत उंच उडीमध्ये न्यूझीलंडच्या ऑलिम्पिक चॅम्पियन हमिश केरने २.३६ मीटर उंच उडी मारत सुवर्णपदक जिंकलं. तसोच कोरियाच्या वू संघ्योकने २.३४ मीटर उंच उडी मारत रौप्य पदक जिंकले..Tokyo World Athletics 2025: जागतिक ॲथलेटिक्समध्ये तेजस शिरसेची उपांत्य फेरी थोडक्यात हुकली.सर्वेशने यापूर्वी २०२३ आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकले आहे. तसेच दक्षिण आशियाई क्री़डा स्पर्धा २०१९ मध्ये त्याने सुवर्णपदक जिंकले आहे. २०२२ मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्याचं पदक थोडक्यात हुकलं होतं, तो चौथ्या क्रमांकावर राहिला होता..FAQsप्रश्न १: सर्वेश कुशारे कोण आहे?(Who is Sarvesh Kushare?)उत्तर: सर्वेश कुशारे हा नाशिकचा भारतीय उंच उडीपटू असून वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीपच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा पहिला भारतीय ठरला.प्रश्न २: वर्ल्ड ऍथलेटिक्स २०२५ मध्ये त्याची कामगिरी काय होती?(What was his performance in World Athletics 2025?)उत्तर: त्याने २.२८ मीटर उंच उडी मारत सहाव्या क्रमांकावर स्थान मिळवले.प्रश्न ३: त्याने कोणता विक्रम मोडला?(Which record did he break?)उत्तर: त्याने स्वतःचा जुना विक्रम २.२७ मीटरचा मोडून २.२८ मीटर उडी मारली.प्रश्न ४: तो राष्ट्रीय विक्रमाजवळ पोहोचला का?(Did he come close to the national record?)उत्तर: होय, पण २.३१ मीटरचा बार पार न केल्यामुळे तेजस्विन शंकरचा २.२९ मीटरचा राष्ट्रीय विक्रम त्याला मोडता आला नाही.प्रश्न ५: त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर का व्हायरल झाला? (Why did his video go viral on social media?)उत्तर: २.२८ मीटर उंच उडी यशस्वी झाल्यावर त्याने मैदानात "छत्रपती शिवाजी महाराज की जय" असा जयघोष केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.