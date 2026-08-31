Hockey: भारत आठव्या स्थानावर राहिल्याने हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष नाराज; विश्वचषकातील कामगिरीवर दिलीप तिर्की म्हणाले, “मीही खूश नाही”

Hockey World Cup 2026: हॉकी विश्वचषक २०२६ मध्ये भारतीय पुरुष संघाला अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता आली नाही. बेल्जियमविरुद्धच्या सामन्यातही भारताला पेनल्टी शूटआऊटमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे भारतीय संघाला स्पर्धेत आठव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. या कामगिरीबद्दल हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष आणि माजी भारतीय हॉकीपटू दिलीप तिर्की यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.शुक्रवारी बेल्फियस हॉकी एरिनामध्ये भारत आणि बेल्जियम यांच्यात ७व्या आणि ८व्या स्थानासाठी सामना झाला. निर्धारित वेळेत दोन्ही संघांनी ३-३ अशी बरोबरी साधली. त्यानंतर झालेल्या पेनल्टी शूटआऊटमध्ये बेल्जियमने भारताचा ४-३ असा पराभव केला. त्यामुळे भारताला आठव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले..हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने या स्पर्धेत काही सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली. मात्र, महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये संघाला अपेक्षित निकाल मिळवता आला नाही.भारताला अर्जेंटिनाविरुद्ध ५-३, नेदरलँड्सविरुद्ध ३-१ आणि इंग्लंडविरुद्ध ४-२ असा पराभव पत्करावा लागला. तर पाकिस्तानविरुद्ध भारताने ५-३ आणि वेल्सविरुद्ध ३-१ असा विजय मिळवला. अखेर बेल्जियमविरुद्धच्या पराभवामुळे भारताची स्पर्धेतील मोहीम आठव्या स्थानावर संपली..Asia Cup 2026: भारतीय महिला संघाची मोहीम आजपासून; आशिया करंडक टी-२० हरमनप्रीत कौरच्या टीमकडून सातत्य अपेक्षित.राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त नवी दिल्लीतील मेजर ध्यानचंद स्टेडियममध्ये झालेल्या कार्यक्रमात दिलीप तिर्की यांनी भारतीय पुरुष संघाच्या कामगिरीवर भाष्य केलं. ते म्हणाले, “पुरुष संघ आमच्या अपेक्षेनुसार खेळू शकला नाही. बेल्जियमविरुद्ध आम्ही शूटआऊटमध्ये हरलो आणि आठव्या स्थानावर आलो. त्यामुळे मीही या कामगिरीवर खूश नाही. मागील काही सामन्यांमध्ये भारतीय संघाने चांगला खेळ केला आहे, पण विश्वचषकात त्याची पुनरावृत्ती करता आली नाही.” आता भारतीय संघाचं लक्ष आगामी आशियाई खेळांकडे आहे. खेळाडू परतल्यानंतर त्यांच्या विश्वचषकातील कामगिरीचं विश्लेषण केलं जाईल आणि कुठे सुधारणा करण्याची गरज आहे, यावर लक्ष दिलं जाणार असल्याचं तिर्कींनी सांगितलं..दुसरीकडे, भारतीय महिला हॉकी संघाने विश्वचषकात पाचवं स्थान मिळवत चांगली कामगिरी केली. १९७४ नंतरची ही त्यांची विश्वचषकातील सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. सलीमा टेटेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पाचव्या आणि सहाव्या स्थानासाठीच्या सामन्यात जर्मनीचा ३-१ असा पराभव केला. या कामगिरीनंतर हॉकी इंडियाने महिला संघाला ५० लाख रुपयांचं रोख पारितोषिक देण्याची घोषणा केली.महिला संघाच्या कामगिरीबद्दल बोलताना तिर्की यांनी त्यांचं कौतुक केलं. चीन, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारतीय महिलांनी बरोबरी साधल्याचं त्यांनी सांगितलं. या कामगिरीमुळे तब्बल ५२ वर्षांनंतर भारताने महिला विश्वचषकाच्या टॉप-५ मध्ये स्थान मिळवलं आहे..WOMEN’S ASIA CUP 2026: आजपासून टीम इंडियाचा आशिया कपचा थरार! थायलंडविरुद्ध पहिला सामना; जाणून घ्या LIVE कुठे अन् कधी पाहाल.राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त महान हॉकीपटू मेजर ध्यानचंद यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी दिलीप तिर्कींनी मेजर ध्यानचंद यांच्या योगदानाची आठवण काढली.मेजर ध्यानचंद हे १९३६ च्या ऑलिम्पिक संघाचे कर्णधार होते. १९२८, १९३२ आणि १९३६ या तीनही ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये त्यांचं योगदान मोठं होतं. भारतीय हॉकीला जगभरात ओळख मिळवून देण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.