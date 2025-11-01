क्रीडा

Rohan Bopanna Retires: ग्रँड स्लॅम चॅम्पियन बोपण्णाचा टेनिसला अलविदा! २२ वर्षांच्या कारकि‍र्दीबद्दल म्हणाला...

Rohan Bopanna Retirement Post: भारताचा ग्रँड स्लॅम विजेता रोहन बोपण्णाने वयाच्या ४५ व्या वर्षी टेनिसमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्याने सोशल मीडियावर भावूक पोस्ट शेअर करत निवृत्तीची घोषणा केली.
  • भारताचा टेनिस स्टार रोहन बोपण्णाने २२ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर निवृत्तीची घोषणा केली आहे.

  • सोशल मीडियावर भावनिक पोस्टद्वारे त्याने निवृत्ती जाहीर केली आहे.

  • त्याच्या निवृत्तीने भारताचे सर्व ग्रँड स्लॅम विजेते खेळाडू आता निवृत्त झाले आहेत.

