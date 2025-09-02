Nations Cup 2025: भारतीय फुटबॉल संघाने झुंजवले; मात्र अखेर इराणचा विजय

सलामीच्या लढतीत ताजिकिस्तानला पराभूत करणाऱ्या भारतीय फुटबॉल संघाला सोमवारी झालेल्या नेशन्स फुटबॉल करंडकातील ब गटातील साखळी फेरीच्या लढतीत इराणकडून ३-० अशी हार पत्करावी लागली. पूर्वार्धात कडवी झुंज देणाऱ्या भारतीय फुटबॉल संघाकडून उत्तरार्धात अनुभवाची कमतरता प्रकर्षाने दिसून आली. फिफा क्रमवारीत २०व्या स्थानावर असलेल्या इराणने १३३व्या स्थानावर असलेल्या भारतीय फुटबॉल संघाला पराभूत करीत या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले..India Women Football: भारतीय महिला फुटबॉल संघाची झेप; एएफसी आशियाई करंडकासाठी पात्र; म्यानमारला नमवत गटात अव्वल.खालीद जमील यांच्या प्रशिक्षणामध्ये भारतीय फुटबॉल संघ नेशन्स करंडकात सहभागी झाला आहे. एएफसी आशियाई करंडकाच्या पात्रता फेरीआधीची सराव स्पर्धा म्हणून याकडे बघितले जात आहे. सलामीच्या लढतीत भारतीय फुटबॉल संघाने १०६व्या स्थानावरील ताजिकिस्तानला २-१ असे पराभूत करताना ठसा उमटवला होता. मात्र इराणच्या संघातील खेळाडू युरोपियन क्लबमधून खेळत असतात. तसेच इराणच्या संघाकडे जागतिक, ऑलिंपिक व आशियाई या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांमध्ये खेळण्याचा अनुभवही आहे. आशियाई करंडकाच्या जेतेपदावरही त्यांनी मोहर उमटवली आहे. त्यामुळे भारताविरुद्धच्या लढतीआधी इराणचे पारडे जड होते..भारत-इराण यांच्यामधील लढतीच्या पूर्वार्धात मात्र वेगळे चित्र पाहायला मिळाले. खालीद जमील यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय फुटबॉल संघाचा बचाव चांगला होता. इराणच्या संघाला भारताचा बचाव भेदता आला नाही. त्यांनी आपल्यापरीने प्रयत्न केले, मात्र पूर्वार्धात दोन देशांमध्ये गोलशून्य बरोबरी राहिली..उत्तरार्धात पराभवभारतीय संघातील खेळाडूंकडून उत्तरार्धात छान खेळ झाला नाही. आमिर होसेन याने ६०व्या मिनिटाला, अली अलीपोर याने ८९व्या मिनिटाला व मेहदी तरेमी याने ९६व्या मिनिटाला गोल करीत इराणला दमदार विजय मिळवून दिला. इराणचे प्रशिक्षक आमिर घालेनोई यांनी भारताविरुद्धच्या लढतीत वरिष्ठ व युवा खेळाडूंचे मिश्रण असलेला संघ निवडला. याप्रसंगी इराणच्या प्रीमियर लीगमध्ये सहभागी झालेल्या खेळाडूंना संधी देण्यात आली..Indian Football Squad : भारताचा फुटबॉल संघ नव्या आव्हानासाठी सज्ज; नेशन्स करंडक, सुनील छेत्रीला स्थान नाहीच.आता अफगाणिस्तानशी लढतभारतीय फुटबॉल संघाचा अखेरचा सामना ४ सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तानशी होणार आहे. अ व ब अशा दोन गटांतील सर्वोत्तम दोन देशांमध्ये अंतिम फेरीचा सामना होणार आहे. ब गटामध्ये इराणचा संघ दोन विजय व सहा गुणांसह पहिल्या स्थानावर आहे. भारतीय संघ एक विजयासह तीन गुणांची कमाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.