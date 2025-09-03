Asian Hockey Cup : भारत गतविजेत्या कोरियाशी लढणार, आशियाई हॉकी करंडक; सुपर फोर फेरीला आजपासून सुरुवात

राजगीर : साखळी फेरीमध्ये सलग तीन सामन्यांत विजयाला गवसणी घालणारा भारतीय पुरुष हॉकी संघ उद्या (ता. २) होत असलेल्या आशियाई पुरुष हॉकी करंडकातील सुपर फोर फेरीच्या लढतीत गतविजेता दक्षिण कोरियाशी लढणार आहे. सुपर फोर फेरीच्या लढतींना बुधवारपासून सुरुवात होणार आहे..भारतीय पुरुष हॉकी संघाने साखळी फेरीच्या लढतीत चीनला ४-३ असे पराभूत केले. त्यानंतर जपान संघाचे आव्हान ३-२ असे परतवून लावले. अखेरच्या लढतीत कझाकस्तानचा १५-० असा धुव्वा उडवण्यात भारतीय पुरुष हॉकी संघाला यश मिळाले. चीन व जपान या दोन देशांविरुद्धच्या लढतींत भारताला विजय मिळवता आला; पण हे दोन्ही विजय सफाईदार नव्हते. कझाकस्तानविरुद्ध धडाकेबाज विजय मिळवण्यात त्यांना यश लाभले. त्यामुळे सुपर फोर फेरीच्या लढतीआधी आत्मविश्वासही संपादन करता आला..भारतीय पुरुष हॉकी संघाने कझाकस्तानविरुद्धच्या लढतीत सर्वच बाबींमध्ये चमकदार खेळ केला. गोलरक्षण, बचाव, मधली फळी व आक्रमण अशा सर्वच आघाड्यांवर भारतीय पुरुष हॉकी संघ वरढच दिसून आला. अभिषेक नैन, सुखजीत सिंग यांनी गोलांचा पाऊस पाडला. दिलप्रीत सिंग यानेही कझाकस्तानविरुद्धच्या लढतीत गोल करीत फॉर्ममध्ये येण्याचा प्रयत्न केला..मनप्रीत सिंग, विवेक सागर प्रसाद, सुमीत व राजिंदर सिंग यांनी मधल्या फळीत प्रभावी कामगिरी केली आहे. कर्णधार हरमनप्रीत सिंग याच्यासह अमित रोहिदास, जुगराज सिंग, संजय यांनीही ठसा उमटवला आहे. क्रिशन बहादूर पाठक व सूरज करकेरा या गोलरक्षकाकडूनही चमक दाखवण्यात आली आहे..US Open 2025 : यानिक सिनर उपांत्यपूर्व फेरीत, अमेरिकन ओपन; बुबलिकवर सहज मात.आक्रमक फळीतील खेळाडू फॉर्ममध्येभारतीय पुरुष हॉकी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन याप्रसंगी म्हणाले, की कझाकस्तानविरुद्धच्या लढतीत आमच्या आक्रमक फळीतील खेळाडूंनी गोल केले. सुपर फोर फेरीच्या लढतींआधी आमचे आक्रमक फळीतील खेळाडू फॉर्ममध्ये आल्याचा आनंद आहे. साखळी फेरीतील लढतींनंतर आमचा आत्मविश्वास उंचावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.