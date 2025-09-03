क्रीडा

Asian Hockey Cup : भारत गतविजेत्या कोरियाशी लढणार, आशियाई हॉकी करंडक; सुपर फोर फेरीला आजपासून सुरुवात

India Hockey : भारतीय पुरुष हॉकी संघाने कझाकस्तानवर १५-० असा दणदणीत विजय मिळवत आत्मविश्‍वासात भर घालून आशियाई करंडकाच्या सुपर फोर फेरीत प्रवेश केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजगीर : साखळी फेरीमध्ये सलग तीन सामन्यांत विजयाला गवसणी घालणारा भारतीय पुरुष हॉकी संघ उद्या (ता. २) होत असलेल्या आशियाई पुरुष हॉकी करंडकातील सुपर फोर फेरीच्या लढतीत गतविजेता दक्षिण कोरियाशी लढणार आहे. सुपर फोर फेरीच्या लढतींना बुधवारपासून सुरुवात होणार आहे.

