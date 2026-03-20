२३ वर्षे डावललं! ‘टॉस, प्रेझेंटेशनमधून मला बाजूला ठेवलं’; रवी शास्त्री याचं नाव घेऊन माजी खेळाडूचा संताप

भारताचे माजी प्रसिद्ध फिरकी गोलंदाज आणि समालोचक लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी बीसीसीआयसोबतच्या आपल्या प्रदीर्घ समालोचन कारकिर्दीला विराम दिल्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयाने क्रिकेट चाहते आणि दिग्गजांना धक्का बसला आहे. भारताचा माजी फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विननेही त्यांच्या या अचानक निवृत्तीवर प्रतिक्रिया दिली आहे..लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका पोस्टद्वारे आपला निर्णय जाहीर केला. त्यांनी लिहिले की, "मी बीसीसीआयसाठी समालोचन करण्यापासून निवृत्त होत आहे." या निवृत्तीच्या घोषणेनंतर, शिवरामकृष्णन यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी प्रश्न विचारला की, २३ वर्षांचा अनुभव असूनही, त्यांना नाणेफेकीचे समालोचन आणि सामन्यानंतरचे सादरीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या ऑन-एअर भूमिका का देण्यात आल्या नाहीत..त्यांनी उपहासाने म्हटले की, त्यांच्या नंतर आलेल्या नवीन समालोचकांना या संधी मिळाल्या, तर त्यावेळी रवी शास्त्रींसारखे दिग्गज अजूनही संघाचा भाग होते. जेव्हा एका वापरकर्त्याने समालोचनात त्यांना संधी न मिळण्याचे कारण त्यांचा वर्ण असल्याचे म्हटले, तेव्हा हा वाद अधिकच वाढला. शिवरामकृष्णन यांनी लगेचच सहमती दर्शवत लिहिले, "तुमचं बरोबर आहे. वर्णभेद." त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर एका नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. यावर रविचंद्रन अश्विननेही शिवरामकृष्णन यांच्या निवृत्तीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. .या निर्णयाच्या वेळेवर आश्चर्य व्यक्त करत अश्विनने विचारले, "अरे नाही! याच आयपीएलमध्ये का नाही?" अश्विनच्या या निर्णयामुळे चाहत्यांमध्ये यावर चर्चा सुरू झाली आहे की शिवरामकृष्णनच्या निवृत्तीमागे काही ठोस कारण होते का? लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी १९८३ ते १९८७ या काळात भारतासाठी ९ कसोटी आणि १६ एकदिवसीय सामने खेळले आहे. ज्यात त्यांनी एकूण ४१ बळी घेतले आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या १९८५ च्या क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या विजयात मोठी भूमिका बजावली..त्यानंतर त्यांनी मीडिया क्षेत्रात प्रवेश केला. भारताच्या सामन्यांदरम्यान तसेच इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये समालोचन केले. मात्र संधींच्या अभावामुळे त्यांनी आता बीसीसीआयसाठी समालोचनातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. तामिळनाडूचे दोन फिरकी गोलंदाज, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन आणि आर. अश्विन यांच्यातील वैर हे शिवरामकृष्णनने 'X' वर केलेल्या काही पोस्ट्समधून निर्माण झाले आहे. ज्यात त्याने अश्विनवर आरोप केला होता की, भारतासाठी १०० व्या कसोटी सामन्याबद्दल अभिनंदन करण्यासाठी फोन करायचा असताना अश्विनने तो कट केला.