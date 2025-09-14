Wrestling Championship: वजन जास्त भरल्याचा पुन्हा एकदा भारतीय कुस्तीपटूला फटका; ऑलिम्पिक पदक विजेता जागतिक स्पर्धेसाठी अपात्र

भारतीय कुस्तीपटू अमन सहरावतला जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेतून वजन जास्त भरल्याने अपात्र ठरवण्यात आले आहे. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य पदक जिंकलेल्या अमनचे वजन १.७ किलो जास्त भरले होते.या घटनेमुळे विनेश फोगाटबाबत पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये घडलेल्या घटनेच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या..पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताची कुस्तीपटू विनेश फोगाटला अंतिम सामन्यातून वजन १०० ग्रॅम जास्त भरल्याने स्पर्धेतून अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. ही घटना अनेक महिने चर्चेत राहिली होती. आता पुन्हा एकदा अशाच कारणामुळे भारताच्या ऑलिम्पिक पदक विजेत्या कुस्तीपटूला जागतिक स्पर्धा खेळता येणार नाही. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य पदक जिंकलेल्या अमन सहरावतला जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे..१० तासांमध्ये ४.६ किलो वजन घटवले; ब्राँझपदक विजेता अमन सेहरावतही होता विनेश फोगाटच्या वाटेवर.जाग्रेब येथे सध्या जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धा सुरू आहे. पण या स्पर्धेत रविवारी सामन्यापूर्वी अमनचे वजन अधिक भरले. अमन या स्पर्धेत पुरुषांच्या फ्रीस्टाईल ५७ किलो वजनी गटात सहभागी झालेला होता. त्याच्याकडून भारताला या स्पर्धेत पदक जिंकण्याची अपेक्षा होती. तो २५ ऑगस्टलाच या स्पर्धेच्या तयारीसाठी क्रोएशियाच्या जाग्रेब येथे इतर भारतीय कुस्तीपटूंसह पोहचला होता. मात्र रविवारी सामन्यापूर्वी त्याचे १.७ किलो वजन अधिक भरले..पीटीआयला एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की 'अमन त्याचं वजन नियंत्रणात ठेवू शकला नाही, ही दुर्दैवी आणि आर्श्चर्याची गोष्ट आहे. तो जेव्हा वजन करण्यासाठी उभा राहिला, तेव्हा त्याचे वजन १७०० ग्रॅमपेक्षा अधिक होते. त्याचं वजन इतकं जास्त कसं झालं, हे आमच्या समजण्याच्या पलिकडे आहे.'.Vinesh Phogat: 'पंतप्रधान मोदींशी फोनवर बोलण्यास मी नकार दिला कारण...', विनेशचा खळबळजनक दावा.काय आहेत नियम२०२३ मध्ये वर्ल्ड युनायटेड रेसलिंगने जाहीर केलेल्या नियमांनुसार वर्ल्ड कप किंवा रॅकिंग सिरीज किंवा अन्य आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये २ किलोपर्यंत वजन अधिक भरले, तरी खेळाडू स्पर्धा खेळू शकतात. मात्र ऑलिम्पिक गेम्स आणि जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी हा नियम लागू नाही. या स्पर्धेत १ ग्रॅमही जरी वजन अधिक भरले, तरी खेळाडूला स्पर्धेतून अपात्र ठरवले जाते..FAQsप्रश्न १: अमन सहरावतला स्पर्धेतून का अपात्र ठरवले?उत्तर: अमन सहरावतचे वजन १.७ किलो जास्त भरल्यामुळे नियमांनुसार त्याला अपात्र ठरवले.(Why was Aman Sehrawat disqualified?)प्रश्न २: अमन सहरावत कोणत्या वजनी गटात खेळत होता?उत्तर: अमन सहरावत पुरुषांच्या फ्रीस्टाईल ५७ किलो गटात सहभागी होणार होता.(In which category was Aman Sehrawat competing?)प्रश्न ३: ऑलिम्पिक आणि वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये वजन नियम कसे आहेत?उत्तर: १ ग्रॅमही जास्त वजन भरल्यास खेळाडूला अपात्र ठरवले जाते.(What are the weigh-in rules for Olympics and World Championships?)प्रश्न ४: इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये किती वजन जास्त परवानगी आहे?उत्तर: वर्ल्ड कप किंवा रॅंकिंग सिरीजमध्ये २ किलोपर्यंत वजन जास्त चालते.(How much extra weight is allowed in other international events?)प्रश्न ५: अमन सहरावतने ऑलिम्पिकमध्ये कशी कामगिरी केली होती?उत्तर: पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये अमन सहरावतने कांस्य पदक जिंकले होते.(How did Aman Sehrawat perform at the Olympics?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.