क्रीडा

Wrestling Championship: वजन जास्त भरल्याचा पुन्हा एकदा भारतीय कुस्तीपटूला फटका; ऑलिम्पिक पदक विजेता जागतिक स्पर्धेसाठी अपात्र

Aman Sehrawat Disqualified from World Wrestling Championships: पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेतून वजन जास्त भरल्याने अपात्र ठरला.
Aman Sehrawat Disqualification from World Wrestling Championships

Aman Sehrawat Disqualification from World Wrestling Championships

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय कुस्तीपटू अमन सहरावतला जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेतून वजन जास्त भरल्याने अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

  • पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य पदक जिंकलेल्या अमनचे वजन १.७ किलो जास्त भरले होते.

  • या घटनेमुळे विनेश फोगाटबाबत पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये घडलेल्या घटनेच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या.

Loading content, please wait...
wrestler
Indian wrestler
World Wrestling Championship
bronze medal
disqualified
Paris Olympic 2024
Aman Sahravat disqualified
Olympic weight limit rules

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com