Sheetal Devi: शाब्बास पोरी! पायाने तिरंदाजी करणारी भारताची शितल देवी बनली 'वर्ल्ड चॅम्पियन'

भारताची तिरंदाज शितल देवीने पॅरा जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला आहे. ती पायाने तिरंदाजी करणारी पहिली भारतीय महिला आहे. या स्पर्धेतील तिचे हे तिसरे पदक आहे..भारताची तिरंदाज शितल देवीने वयाच्या १८ व्या वर्षीच इतिहास घडवला आहे. तिने शनिवारी (२७ सप्टेंबर) ग्वांगजूमध्ये होत असलेल्यआ पॅरा जागतिक तिरंदाजी अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदकाला गवसणी घातली आहे. तिने महिलांच्या एकेरी कपांऊंड प्रकारात हे सुवर्णपदक पटकावलं. शितल पाय आणि हनवटीचा वापर करून तिरंदाजी करते. ती पायाने तिरंदाजी करणारी भारताची पहिलीच महिला तिरंदाज आहे. तसेच पॅरा जागतिक तिरंदाजी अजिंक्यपद स्पर्धेतही ती पायाने तिरंदाजी करणारी एकमेव तिरंदाज आहे..Sheetal Devi: हात नाही? काही प्रॉब्लेम नाही...! शीतल देवीची पायाने तिरंदाजी अन् World Record; १ गुणाने हुकले अव्वल स्थान.शितलने शनिवारी झालेल्या अंतिम सामना जागतिक क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर असलेल्या तुर्कीच्या ओजनूर क्यूर गिर्डीला १४६-१४३ अशा फरकाने पराभूत करत सुवर्णपद जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. विशेष म्हणजे या स्पर्धेतील हे तिचे तिसरे पदक ठरले. .यापूर्वी तिने मिश्र दुहेरी कंपाऊंड प्रकारात टोमन कुमारसह कांस्य पदक जिंकले होते. या जोडीने ग्रेट ब्रिटनच्या जोडी ग्रिन्हम आणि नॅथन मॅकक्विन यांना कांस्य पदकाच्या लढतीत १५२-१४९ फरकाने पराभूत केले होते. तसेच महिला दुहेरी कंपाऊंड प्रकारात शितलने सरितासह रौप्य पदक जिंकले होते. त्यांना अंतिम सामन्यात तुर्कीच्याच जोडीकडून पराभवाचा धक्का बसला होता. त्यांना गिर्डी आणि बुर्सा फातमा या जोडीने १४८-१५२ अशा फरकाने पराभूत केलं होतं..दरम्यान, शनिवारी झालेल्या तिच्या सुवर्णपदकाच्या लढतीबद्दल सांगायचे झाले, तर गिर्डी शितलला शेटपर्यंत झुंज दिली होती. पहिल्या फेरीत २९-२९ अशी बरोबरी झाली होती. दुसऱ्या फेरीत शितलने ३०-२७ असा विजय मिळवला. तिसऱ्या फेरीतही २९-२९ अशी बरोबरी झाली होती. चौथ्या फेरीत मात्र शितलला २८-२९ अशी पिछाडी मिळाली. पण तरी एकूण पाँइंट्समध्ये शितलकडे दोन पाँइंट्सची आघाडी होती. शेवटच्या फेरीत मात्र शितलने दमदार कामगिरी केली आणि ३० पाँइंट्स मिळवत सुवर्णपदाकावर नाव कोरले..Paralympic 2024: Sheetal Devi-राकेश कुमार यांच्यावर अन्याय, सुवर्ण शर्यतीतून बाद केलं; पण भारतीय जोडीनं कांस्य जिंकलं .जम्मू-काश्मीरची असलेल्या शितलकने या प्रकारात उपांत्य फेरीत ब्रिटनच्या जोडी ग्रिन्हमला १४५-१४० अशा फरकाने पराभूत करत अंतिम सामना गाठला होता. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की २०२३ च्या जागतिक स्पर्धेत गिर्डीने शितलला पराभूत केले होते. पण यावेळी शितल गिर्डीवर वरचढ ठरली.शितलने आत्तापर्यंत अनेक मोठ्या स्पर्धांमध्ये विजय मिळवले आहेत. आशियाई चॅम्पियनशीप, आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्येही तिने पदके जिंकली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे तिने पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये मिश्र दुहेरीत कांस्य पदकही जिंकले होते.