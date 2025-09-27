क्रीडा

Sheetal Devi: शाब्बास पोरी! पायाने तिरंदाजी करणारी भारताची शितल देवी बनली 'वर्ल्ड चॅम्पियन'

Sheetal Devi Crowned World Champion: शितल देवीने पॅरा जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. ती पायाने तिरंदाजी करणारी भारताची पहिली महिला आहे.
  • भारताची तिरंदाज शितल देवीने पॅरा जागतिक तिरंदाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला आहे.

  • ती पायाने तिरंदाजी करणारी पहिली भारतीय महिला आहे.

  • या स्पर्धेतील तिचे हे तिसरे पदक आहे.

