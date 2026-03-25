India Sports Economy: भारतीय क्रीडा अर्थव्यवस्था २०० कोटी डॉलर पार; २०२५ वर्षामध्ये १३.४% वाढ; क्रिकेटचा वाटा सर्वाधिक ८९ टक्क्यांचा

India Sports Economy Growth: भारतातील क्रीडा अर्थव्यवस्थेने प्रथमच २०० कोटी डॉलरचा टप्पा पार करत ऐतिहासिक झेप घेतली आहे. मीडिया, जाहिरात आणि प्रायोजकत्वाच्या वाढत्या गुंतवणुकीमुळे उद्योग झपाट्याने विस्तारत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : भारतात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या क्रीडा क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेने प्रथमच २०० कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडत प्रथमच अब्ज-डॉलरच्या श्रेणीत झेप घेतली आहे. डब्ल्यूपीपी मीडिया गुंतवणूक कंपनीने क्रीडा उद्योगाच्या अहवालात ही माहिती दिली आहे.

