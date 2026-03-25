India Sports Economy: भारतीय क्रीडा अर्थव्यवस्था २०० कोटी डॉलर पार; २०२५ वर्षामध्ये १३.४% वाढ; क्रिकेटचा वाटा सर्वाधिक ८९ टक्क्यांचा

मुंबई : भारतात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या क्रीडा क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेने प्रथमच २०० कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडत प्रथमच अब्ज-डॉलरच्या श्रेणीत झेप घेतली आहे. डब्ल्यूपीपी मीडिया गुंतवणूक कंपनीने क्रीडा उद्योगाच्या अहवालात ही माहिती दिली आहे..डब्ल्यूपीपी ही जगातील सर्वात मोठ्या जाहिरात व मार्केटिंग समूहाची मीडिया गुंतवणूक शाखा आहे. २०२५ या वर्षातील ही आकडेवारी त्यांनी प्रसिद्ध केली. या अहवालानुसार भारतीय क्रीडा क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेने १८,८६४ कोटी रुपये (२,१३४ दशलक्ष डॉलर) अशी भरारी घेतली आहे..२०२४च्या तुलनेत १३.४ टक्यांनी त्यात वाढ झाली आहे. २०२४ मध्ये १६,६३३ कोटी रुपये इतकी अर्थव्यवस्था होती. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ चार वर्षांत ही वाढ दुप्पट झाली आहे. २०२१ मध्ये ९,५२० कोटी रुपये इतकी अर्थव्यवस्था होती..एकूण उद्योगमूल्याचा ५१ टक्के हिस्सा मीडिया खर्चाचा असून, जाहिरात गुंतवणूक १९.८ टक्क्यांनी वाढून ९,५७१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. दूरचित्रवाणी अजूनही मजबूत असून ५,११७ कोटी रुपये असून त्यांच्यात १६.४ टक्के वाढ झाली आहे; पण डिजिटल माध्यमे २४ टक्के वाढीसह ४,४४९ कोटी रुपयांसह वेगाने पुढे जात आहेत. प्रायोजकांमध्ये सात टक्के वाढ होऊन ७,९४२ कोटी झाली आहे. ती बाजारमूल्यांच्या ४२ टक्के आहे..गेमिंग कंपन्यांवरील बंदीनंतरही वाढरिअल मनी गेमिंग कंपन्यांवरील बंदीनंतर काही अडचणी आल्या; परंतु इतर उद्योगाने लवचिकता दाखवली आहे. पारंपरिक क्षेत्रांनी पुढे येत ही जागा भरून काढली आहे. खेळाडूंच्या वैयक्तिक जाहिरात करारांमध्येही सकारात्मक बदल झाले. २०२५ या वर्षांत क्रीडापटूंचे वैयक्तिक करार १,३५० कोटी रुपयांवर पोहोचले. यात १०.३ टक्के वाढ झाली. यातही क्रिकेटपटू आघाडीवर असून त्यांचा वाटा ८७ टक्क्यांचा आहे. खेळाडू आता केवळ काही काळासाठी ब्रँड प्रमोशनपुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर दीर्घ काळ ब्रँडशी संलग्न राहणाऱ्यावर भर देत आहेत..डब्ल्यूपीपी मीडियाचे दक्षिण आशियाची सीओओ अश्विन पद्मनाभन यांच्या मते ही इकोसिस्टीम अधिक परिपक्व होत आहे. आता पुढील टप्पा इतरही खेळांना एकत्रित करून त्यांनाही यात समावेश करण्याचा असणार आहे.भारतातील क्रीडा संस्कृती आणि पर्यायाने तयार होणारा व्यवसाय आता एकत्रितपणे पुढे जात आहे. केवळ प्रायोजकपदापर्यंत मर्यादित न राहता सर्व ब्रँड या ऐतिहासिक वाटचालीचे साक्षीदार होण्याचा विचार करत आहेत..भारतीय क्रीडा अर्थव्यवस्था आता केवळ खेळापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अधिक हुशार आणि अभ्यासूवृत्तीतून विविध माध्यमातून कमाई करण्याची कला आत्मसात करण्यात येत आहे. क्रिकेटनंतर आता इतर खेळांमध्ये विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे..क्रिकेट आणि आयपीएल केंद्रस्थानीभारतीय क्रीडा अर्थव्यवस्थेच्या या वाढीत क्रिकेट खेळाचा वाटा सर्वाधिक ८९ टक्क्यांचा आहे. २०२४ मध्ये हा वाटा ८५ टक्के इतका होता. अर्थात क्रिकेटच्या वाढीत अर्थात आयपीएल स्पर्धा मुख्य घटक आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय सामने, चॅम्पियन्स करंडक विजेतेपद, टी-२० विश्वविजेतेपद आणि महिलांच्या एकदिवसीय विश्वकरंडक अजिंक्यपदाचाही सहभाग आहे. महिला प्रीमियर लीगची वाढती लोकप्रियता क्रिकेटच्या या व्यावसायिक ताकदीला मोठ्या प्रमाणात बळ देणारी आहे.