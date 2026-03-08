T20 World Cup : गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत विजयाचा जल्लोष, नागरिकांनी कसा साजरा केला भारताचा विजय? पाहा VIDEO

टी-२० वर्ल्डकप २०२६ च्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा पराभव करत शानदार विजय मिळवला आहे. या विजयासह भारताने तिसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषकाच्या ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांचा हा निर्णय चुकीचा ठरला. भारतीय फलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांची जोरदार धुलाई केली..सलामीला आलेल्या संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी ९२ धावांची भागीदारी करत भारताला दमदार सुरुवात करून दिली. त्यानंतर इशान किशननेही तीच लय कायम ठेवली. या सामन्यात संजू सॅमसनने ४६ चेंडूत ८९ धावांची शानदार खेळी केली, तर अभिषेक शर्माने २१ चेंडूत ५२ धावा केल्या. तसेच इशान किशनने २५ चेंडूत ५४ धावांची झंझावाती खेळी केली. भारतीय गोलंदाजांनीही उत्कृष्ट कामगिरी करत न्यूझीलंडचा डाव अवघ्या १५९ धावांवर आटोपला. या विजयानंतर देशभरात जल्लोषाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे..U19 World Cup: आयुष म्हात्रेच्या टीम इंडियाने जगज्जेतेपद जिंकताच कसं केलं सेलिब्रेशन; Video Viral.उत्तर प्रदेशातील मोरादाबाद येथे नागरिकांनी एकमेकांना मिठाई भरवत आणि गुलाल उधळत भारताच्या विजयाचा आनंद साजरा केला. यावेळी “ईस्ट ऑर वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट” अशा घोषणा देत चाहत्यांनी जल्लोष केला. तर मुंबईत नागरिकांनी ढोल-ताशांच्या तालावर नाचत भारताचा विजय साजरा केला..राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी उत्साहात विजयाचा जल्लोष साजरा केला..तसेच कोलकाता आणि दिल्लीतही चाहत्यांनी रस्त्यावर उतरून जल्लोष करत भारताच्या विजयाचा आनंद व्यक्त केला..याशिवाय उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि मध्य प्रदेशमध्येही नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येत फटाके फोडले आणि घोषणाबाजी करत भारताच्या ऐतिहासिक विजयाचा उत्सव साजरा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.