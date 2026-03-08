क्रीडा

T20 World Cup : गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत विजयाचा जल्लोष, नागरिकांनी कसा साजरा केला भारताचा विजय? पाहा VIDEO

India T20 World Cup 2026 Victory Celebrations Across India : अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा पराभव केला आहे. या विजयास विजयासह भारताने तिसऱ्यांना टी २० विश्वकप स्पर्धेच्या ट्रॉफीसवर नाव कोरलं आहे.
टी-२० वर्ल्डकप २०२६ च्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा पराभव करत शानदार विजय मिळवला आहे. या विजयासह भारताने तिसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषकाच्या ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांचा हा निर्णय चुकीचा ठरला. भारतीय फलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांची जोरदार धुलाई केली.

