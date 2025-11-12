Ind vs SA Test : आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ सज्ज, शुभमन गिल अन् सेनेचा कसून सराव, दीड तास नेटमध्ये गाळला घाम...

व्हाइट बॉलमधून रेड बॉल अर्थात कसोटी सामन्यासाठी परिवर्तन सुलभ करण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिलसह काही प्रमुख खेळाडूंनी घाम गाळला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी ही तयारी आजपासून सुरू झाली. तेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखाली भारतात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी आलेला दक्षिण आफ्रिकेचा संघ कसोटी विजेता आहे. त्यातच त्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत पाकिस्तानमध्ये मालिका १-१ बरोबरीत सोडवलेली आहे. त्यामुळे या मालिकेत भारतीयाचा कस पणास लागणार आहे. .कमकुवत वेस्ट इंडीज संघाविरुद्ध गेल्या महिन्यात मायदेशात झालेल्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत गिलने एक शतक आणि एक नाबाद शतक केले होते, पण ऑस्ट्रेलियातील व्हाइट बॉल प्रकारात गिलला धावांसाठी झगडावे लागले होते. एकदिवसीय आणि टी-२० या दोन्ही प्रकारातील मालिकांमधील आठ सामन्यांत त्याला एकच खेळी अर्धशतकाच्या पुढे करता आली होती. आफ्रिकेविरुद्धची कसोटी मालिका सोपी नसणार याची जाणीव असल्यामुळे गिलने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर, सहाय्यक प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांची प्रदीर्घ चर्चा केली. त्यानंतर दीड तास नेटमध्ये सराव केला..Shubman Gill : पाकड्यांचे किडे वळवळले...! शुभमन गिलसोबत हात मिळवला अन् नंतर 'पाकिस्तान जिंदाबाद'चा नारा दिला, कॅप्टनने काय केले ते पाहा? Video.सरावाच्या दुसऱ्या टप्प्यात गिलने प्रामुख्याने रवींद्र जडेजा आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या गोलंदाजीवर स्वीपच्या फटक्यांचा अभ्यास केला. फिरकी गोलंदाजांविरुद्धच्या या सरावानंतर गिलने जसप्रीत बुमरा आणि नितीशकुमार रेड्डी यांच्या वेगवान माऱ्याचा सामना केला. या वेळी स्थानिक क्लबमधील गोलंदाजीही गोलंदाजी करत होते, परंतु त्यांच्या सीम होणाऱ्या चेंडूंसमोर गिल काही वेळा अडचणीत सापडत होता. सपोर्ट स्टाफमधील एका सदस्याने गिलला वेगवान आणि उसळी असणारे थ्रोडाऊन चेंडू टाकले. नेटमध्ये दीड तास हा सराव केल्यानंतर गिलने मैदानाच्या मध्यभागी मुख्य खेळपट्टीच्या बाजूला असलेल्या एका सराव खेळपट्टीवर पुन्हा थ्रोडाऊनवर सराव केला..राजस्तानविरुद्धच्या रणजी सामन्यात ६७ आणि १५६ धावांच्या खेळी करणाऱ्या जयस्वालनेही मध्यभागी असलेल्या सराव खेळपट्टीवर गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्कल यांच्या थ्रोडाऊनचा सामना केला. या सरावात जयस्वालच्या फलंदाजीत सफाईदारपणा जाणवत होता. गिल आणि जयस्वालसह साई सुदर्शननेही अधिक काळ नेटमध्ये घालवला. साई सुदर्शन महत्त्वाच्या तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो, परंतु त्याच्याकडून तेवढ्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या चार दिवसांच्या दोन सामन्यांत मिळून त्याला केवळ ८४ धावाच करता आलेल्या आहेत..रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या निवृत्तीनंतर भारतीय फलंदाजीच्या क्रमवारीत बदल झालेला आहे. साई सुदर्शन आणि करुण नायर यांना इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवडण्यात आले होते. त्यात नायर अपयशी ठरल्यानंतर त्याला संघातून वगळण्यात आलेले आहे, मात्र साई सुदर्शनवरील विश्वास कायम ठेवण्यात आला आहे. इंग्लंड दौऱ्यात त्याला ६१ धावांची एकच बऱ्यापैकी खेळी करता आली होती, तर वेस्ट इंडीजविरुद्ध एका सामन्यात ८७ धावा फटकावल्या होत्या..Shubman Gill: 'माझ्या जागेवर ते कर्णधार असते, तर त्यांनी...', विराट - रोहितसोबतच्या संबंधांवर कॅप्टन गिल अखेर स्पष्ट बोलला.दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा पहिला कसोटी सामना शुक्रवारपासून सुरू होत आहे. त्यांच्या अ संघाविरुद्धचा चार दिवसांचा सामना रविवारी संपला. या लढतीत खेळलेले के. एल. राहुल, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव आणि मोहम्मद सिराज यांनी आज सरावातून विश्रांती घेतली. जुरेलने या सामन्यातील दोन्ही डावात नाबाद शतके केली आहेत तसेच रिषभ पंतही आता संघात परतणार आहे. त्यामुळे फॉर्मात आलेल्या जुरेलला साई सुदर्शनच्या ठिकाणी संधी मिळू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून परतणाऱ्या जसप्रीत बुमराने विश्रांतीऐवजी हलक्या सरावाला प्राधान्य दिले. दोन यष्टी उभ्या करुन त्याने १५ मिनिटे गोलंदाजी केली. या वेळी त्याने गुडघ्याला पट्टी लावल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.