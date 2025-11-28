सर्फराज खान, अभिमन्यू ईश्वरन यांच्यासाठी कसोटी संघाचे दार कायमचे बंद? गौतम, गिलचा त्यांच्यावर विश्वास नाही?

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही व्हाईटवॉश स्वीकारण्याची नामुष्की ओढावल्यानंतर भारतीय कसोटी संघात पुन्हा एकदा स्पेशालिस्ट खेळाडूंचे महत्त्व वाढू शकते. अजित आगरकर यांच्या निवड समिती महत्त्वाच्या क्रमांकाबाबत प्रामुख्याने तिसऱ्या क्रमांकासाठी खेळाडू निवडताना आपला दृष्टिकोन बदलू शकते. गेल्या तीन दशकांतील मोठा काळ राहुल द्रविड आणि चेतेश्वर पुजारासारख्या दिग्गजांनी भक्कमपणे तिसरा क्रमांक सांभाळला होता; परंतु आता हा क्रमांक पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, त्यासाठी स्पेशालिस्ट फलंदाजांची निवड होऊ शकते. .इंग्लंड दौऱ्यात चार कसोटी सामन्यांत संधी मिळूनही करुण नायर या जागेवर स्वतःची छाप उमटवू शकला नव्हता, तर साई सुदर्शनने ११ डावांत २७च्या सरासरीने धावा केल्या आहेत, त्यामुळे तोही या क्रमांकासाठी उपयुक्त फलंदाज नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. साई सुदर्शनच्या शैलीत अनेक तांत्रिक त्रुटी आहेत, विशेषत: फिरकीला मदत करणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर सज्ज होण्यासाठी त्याला अजून देशांतर्गत स्तरावर तसेच ‘भारत अ’सारख्या संघातून खेळण्याची गरज असल्याचे दिसून येत आहे..कोच म्हणून ठेवायचं की नाही, ते BCCI ला ठरवू द्या! गौतम गंभीरचं विधान अन् बोर्डाने घेतला निर्णय, झाली का उचलबांगडी? .पुढील काळात संघ अधिक स्थिर व्हावा म्हणून देशांतर्गत स्पर्धांत प्रभाव पाडणाऱ्या खेळाडूंचा विचार निवड समिती गांभीर्याने करू शकते. सर्फराज खान आणि अभिमन्यू इस्वरन यांच्यासाठी दारे जवळजवळ बंद असल्याचे मानले जाते; पण अनुभवी ऋतुराज गायकवाड, रजत पाटीदार आणि रिंकू सिंग यांच्याबद्दल संघ व्यवस्थापन आग्रही राहू शकते. नव्या पिढीतील खेळाडूंमध्ये स्मरण रविचंद्रन (प्रथम श्रेणी सरासरी ७८) आणि यश राठोड (मागील रणजी हंगामात ९६० धावा) यांची मधल्या फळीतील कामगिरी उल्लेखनीय आहे..सर्फराझ खान आणि अभिमन्यू इस्वरन यांना निवडले नाही म्हणून अजित आगरकर यांच्या निवड समितीवर टीका केली जात आहे; परंतु प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार शुभमन गिल यांचा जर सर्फराझ, इस्वरन यांच्यावर विश्वास नसेल तर निवड समिती काय करणार, असा प्रश्न निवड समितीच्या एका माजी सदस्याने केला आहे. कपिलदेव यांच्यानंतर भारताला सर्वोत्तम वेगवान गोलंदाज अष्टपैलू मिळाला नाही. हार्दिक पंड्याकडे ती क्षमता होती; परंतु त्याच्यासमोर नेहमीच तंदुरुस्तीचा प्रश्न कायम राहिला आहे..IND vs SA: 'कोलकाता कसोटीच्या चार दिवसांपूर्वी BCCI चे क्युरेटर आले आणि...', सौरव गांगुलीचा खुलासा.अशा परिस्थितीत नितीशकुमार रेड्डीकडे पर्याय म्हणून पाहिले जाते; परंतु तो अधूनमधून चमकणारा खेळाडू आहे, तो प्रामुख्याने टी-२० प्रकारातील खेळाडू अधिक आहे, ही बाब गंभीर यांनी समजून घेतली पाहिजे, असे निवड समितीचा माजी सदस्य म्हणाला. नितीशकुमारची १० कसोटी सामन्यातील सरासरी २६ची आहे. तीसुद्धा ऑस्ट्रेलियातील शतकामुळे वाढलेली आहे. तसेच गोलंदाजीत त्याने १५ डावांत ८६ षटके टाकली आहेत..स्पेशालिस्टची गरजभारतीय संघाला आता तिसऱ्या आणि पाचव्या क्रमांकावरील सक्षम फलंदाजाची गरज आहे. ऋतुराज गायकवाड हा प्रथम श्रेणीच्या सामन्यांत ४५ पेक्षा जास्त सरासरी असलेला आणि क्रमांक तीनसाठी स्थिर पर्याय ठरू शकणारा खेळाडू मानला जात आहे. म्हणजेच सामन्याला सहा षटके अशी सरासरी आहे. या आकडेवारीवरून रेड्डी सक्षम कसोटी अष्टपैलू नसल्याचे स्पष्ट होते. यंदाच्या रणजी हंगामात त्याने दोन शतके आणि एक ९०+ धावांची खेळी केली आहे. ऋतुराजसह रजत पाटीदारही पर्याय ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.