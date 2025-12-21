U19 Asia Cup India Pakistan: कुमारांनाही आशिया कप जिंकण्याची संधी; पाकिस्तानविरुद्ध आज अंतिम सामना, भारताचे पारडे जड

दुबई : पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर असलेले वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करून भारतीय संघ आणखी एका १९ वर्षांखालील आशिया करंडक स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवण्यास सज्ज झाला आहे. या दोन संघांत उद्या अंतिम सामना होत आहे. या स्पर्धेत भारताने आतापर्यंत ११ वेळा विजेतेपद मिळवलेले आहे..आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली खेळत असलेल्या भारतीय संघाने गटसाखळीत पाकिस्तानचा ९० धावांनी धुव्वा उडवला होता. हेच वर्चस्व उद्याही कायम राखण्याची तयारी भारतीय संघाने केली आहे. काल झालेल्या उपांत्य सामन्यात भारताने श्रीलंकेचा तर पाकिस्तानने गतविजेत्या बांगलादेशचा पराभव केला..IND vs PAK U19: भारताचं पाकिस्तानसमोर मोठं लक्ष्य! ऍरॉन जॉर्जचं शतक हुकलं, आयुष म्हात्रे - कनिष्क चौहाननेही गोलंदाजांना चोपलं.भारतीय संघाने या स्पर्धेत फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही क्षेत्रांत भक्कम कामगिरी केलेली आहे. श्रेत्ररक्षणातही कमालीची चपळता दाखवली आहे. भारताचे फलंदाजीतील सातत्य कमालीचे आहे. दोन सामन्यांत त्यांनी ४०० पेक्षा अधिक धावा केल्या आहेत..एकीकडे १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची चर्चा सुरू असताना १८ वर्षीय यष्टीरक्षक फलंदाज अभिग्यान कुंडू या मुंबईकर खेळाडूने स्पर्धेत एक द्विशतकी खेळी (१२५ चेंडूंत २०९ धावा) साकार केलेली आहे. कालच्या उपांत्य सामन्यात आयुष म्हात्रे आणि वैभव सूर्यवंशी अपयशी ठरल्यानंतर विहान मल्होत्रा आणि ॲरॉन जॉर्ज यांनी वैयक्तिक नाबाद अर्धशतके केली. त्यामुळे भारतीय संघ एक-दोन खेळाडूंवर अवलंबून नाही, हे सिद्ध झाले आहे. हैदराबादच्या ॲरॉन जॉर्जने तर स्पर्धेत सलग तीन अर्धशतके केली आहेत..गोलंदाजीत अष्टपैलू कनिष्क चौहान चमक दाखवत आहे. त्याने चार सामन्यांत सहा विकेट मिळवल्या आहेत. यात पाकिस्तानविरुद्ध ३३ धावांत ३ अशी कामगिरी केलेली आहे. फलंदाजीत त्याच्याकडे फिनिशरची जबाबदारी आहे, त्याने १२७ धावांच्या स्ट्राइक रेटने फटकेबाजी केलेली आहे..भारताच्या गोलंदाजीची मदार वेगवान दीपेश देवेंद्रन याच्यावर आहे. तो स्पर्धेत पाकच्या अब्दुल शुभान याच्यासह प्रत्येकी ११ विकेट मिळवून आघाडीवर आहे. दीपेशकडे सातत्याने ताशी १३० कि.मी.पेक्षा अधिक वेगाने मारा करण्याची क्षमता आहे. या स्पर्धेत त्याने मलेशियाविरुद्ध २२ धावांत पाच विकेट अशी कामगिरी केली होती, तर पाकविरुद्धच्या साखळी सामन्यात त्याने त्यांचे पहिले तीन फलंदाज स्वतःच्या सलग तीन षटकांत मिळवले होते. याच स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या पाकच्या समीर मिन्हास याचा समावेश आहे..IND vs PAK U19: भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानी फलंदाजांनी टेकले गुडघे! आयुष म्हात्रेच्या टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय.पाकची ताकद त्यांच्या वेगवान गोलंदाजीत आहे. सुभान याला मोहम्मद सय्याम आणि अली राझा यांची साथ मिळत आहे. तर डावखुरा फिरकी गोलंदाज नैकब शफिक याने साखळी सामन्यात भारताने दोन विकेट मिळवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.