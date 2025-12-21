क्रीडा

U19 Asia Cup India Pakistan: कुमारांनाही आशिया कप जिंकण्याची संधी; पाकिस्तानविरुद्ध आज अंतिम सामना, भारताचे पारडे जड

India U19 vs Pakistan U19 Final Preview: पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर असलेले वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करून भारतीय संघ आणखी एका १९ वर्षांखालील आशिया करंडक स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवण्यास सज्ज झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
दुबई : पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर असलेले वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करून भारतीय संघ आणखी एका १९ वर्षांखालील आशिया करंडक स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवण्यास सज्ज झाला आहे. या दोन संघांत उद्या अंतिम सामना होत आहे. या स्पर्धेत भारताने आतापर्यंत ११ वेळा विजेतेपद मिळवलेले आहे.

