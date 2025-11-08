Ind vs Aus 5th T20 : आज अखेरचा टी-२० सामना, भारताला परदेशात आणखी एका मालिका विजयाची संधी, किती वाजता सुरु होईल सामना?

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतील अखेरचा सामना आज होत असून, ही मालिका जिंकणे आगामी टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर आत्मविश्वास वाढवण्यास महत्त्वाची ठरणार आहे. ऑस्ट्रेलियातील या मालिकेत भारतीय संघ २-१ असे आघाडीवर आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताने गेल्या १७ वर्षांत टी-२० मालिका गमावलेली नाही. आजच्या सामन्याचा निकाल विरोधात गेला तरी अपराजित राहण्याची मालिका कायम राहील, परंतु सूर्यकुमार यादवच्या भारतीय संघाचे लक्ष्य विजयापेक्षा कमी नसेल. .भारतासाठी कर्णधार आणि उपकर्णधार अनुक्रमे सूर्यकुमार यादव आणि शुभमन गिल यांच्या बॅटमधून निर्णायक धावा होणे महत्त्वाचे आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचा संघ भारतीय फिरकी गोलंदाजीचा मारा कसा परतवायचा याचा विचार करत असेल, भारत आणि श्रीलंकेत फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत त्यांना प्रामुख्याने फिरकी गोलंदाजीचे प्रमुख आव्हान असणार आहे. गुरुवारी झालेल्या चौथ्या सामन्यात भारतीय संघ डावपेचात आघाडीवर राहिला. कॅराराची खेळपट्टी असमान उसळी असणारी, त्यामुळे फलंदाजीसाठी आव्हानात्मक अशी होती..India vs Australia 4th T20: आता शुभमन गिलच्या फॉर्मची प्रतीक्षा; भारत-ऑस्ट्रेलिया आज चौथा टी-२० सामना, आघाडीसाठी प्रयत्न.ऑस्ट्रेलियाने १४ षटकांत दोन बाद १२१ अशी सुरुवात करून एक पाऊल पुढे टाकले होते, परंतु पुढच्या षटकांत भारतीय फिरकी गोलंदाजांनी मुसक्या आवळल्या आणि त्यांचा डाव कोसळला होता. चौथ्या सामन्यात शुभमन गिलने ४६ धावा केल्या, मात्र गेल्या सात सामन्यांत त्याला अर्धशतक करता आलेले नाही. त्याच्या फलंदाजीतील पूर्वीइतका सफाईदारपणा हरपलेला दिसून येत आहे. गुरुवारच्या सामन्यात त्याने काही फटके चांगले मारले होते, परंतु मोठी खेळी त्याला करता आली नाही..कर्णधार सूर्यकुमारचीही तीच गत आहे. प्रत्येक चेंडू तडकावण्याच्या प्रयत्नात तो विकेट गमावत आहे. संघ व्यवस्थापनाकडून त्याला बेधडक खेळण्याचे लायसन्स देण्यात आलेले असले तरी परिस्थितीनुसार काही चेंडू सावधपणे खेळला, तर सूर्यकुमारला मोठी खेळी करता येईल. आशिया करंडक स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध शानदार खेळी करून सर्वांचे मन जिंकणाऱ्या तिलक वर्माला ऑस्ट्रेलियात मात्र प्रभाव पाडता आलेला नाही. ०, २९ आणि ५ अशाच धावा त्याला गेल्या तीन सामन्यांत करता आलेल्या आहेत. तसेच संजू सॅमसनऐवजी संधी देण्यात आलेल्या यष्टीरक्षक फलंदाज जितेश शर्मावरही धावा करण्याचे दडपण असेल..भारतीय फलंदाजीत निर्णायक योगदान अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर हे अष्टपैलू खेळाडू देत आहेत. चौथ्या सामन्यात अक्षर पटेलने ११ चेंडूंत २१ धावांची खेळी केली होती. अशीच निर्णायक खेळी वॉशिंग्टन सुंदरनेही एका सामन्यात केली होती. ७ आणि ८ व्या क्रमांकावर हे दोघे फलंदाजी करत असल्यामुळे भारताची फलंदाजी खोलवर आहे, हे सिद्ध होते. गोलंदाजीत अर्शदीपने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. सुरुवातीला त्याच्याऐवजी हर्षित राणाला संधी देण्यात आली होती, परंतु भारताकडून टी-२० प्रकारात शंभरपेक्षा अधिक विकेट मिळवणारा एकमेव गोलंदाज असलेल्या अर्शदीपला राखीव खेळाडूत राहावे लागत होते..India vs Australia: जॉश हेझलवूडची अनुपस्थिती पथ्यावर? भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आज होबार्टमध्ये तिसरा टी-२० सामना.आता मात्र संधी मिळताच त्याने आपला प्रभाव पाडला आहे. भारताचे फिरकी आक्रमण वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर चोखपणे पार पाडत आहेत. भारताच्या या फिरकी त्रिकूटाचा चक्रव्यूह कसा भेदायचा हा प्रश्न ऑस्ट्रेलियासमोर आहे. हा सामना दुपारी १.४५ सुरु होणार असून थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्टस आणि जिओ हॉटस्टारवर होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.