Ind vs Aus 5th T20 : आज अखेरचा टी-२० सामना, भारताला परदेशात आणखी एका मालिका विजयाची संधी, किती वाजता सुरु होईल सामना?

India vs Australia 5th T20 Live Match 2025 : भारतीय संघ परदेशात आणखी एक टी-२० मालिका जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. पण त्यासाठी त्यांना केवळ फलंदाजीत सातत्य ठेवावे लागणार आहे. आजच्या सामना दोन्ही संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे.
Shubham Banubakode
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतील अखेरचा सामना आज होत असून, ही मालिका जिंकणे आगामी टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर आत्मविश्वास वाढवण्यास महत्त्वाची ठरणार आहे. ऑस्ट्रेलियातील या मालिकेत भारतीय संघ २-१ असे आघाडीवर आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताने गेल्या १७ वर्षांत टी-२० मालिका गमावलेली नाही. आजच्या सामन्याचा निकाल विरोधात गेला तरी अपराजित राहण्याची मालिका कायम राहील, परंतु सूर्यकुमार यादवच्या भारतीय संघाचे लक्ष्य विजयापेक्षा कमी नसेल.

