IND vs JPN Kabaddi: भारताचा कबड्डीत विजयी धमाका! यजमान जपानला 49-24 ने धुतलं, गोल्ड मेडलच्या बचावाची दणक्यात सुरुवात

आइची, जपान: भारताने 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आइचीनागोया येथे पुरुष कबड्डी किताब बचावाची सुरुवात यजमान जपानवर 49–24 अशा दमदार विजयाने केली. हा सामना सोमवार सकाळी टोकाई सिटिझन्स जिम्नॅशियम येथे ग्रुप A मधील पहिला सामना होता..कर्णधार सुनील कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने सुरुवातीपासूनच दबदबा निर्माण केला. आशु मलिकच्या तीन गुणांच्या सुपर रेडने सुरुवातीचा सूर लावला. त्याला पीकेएल स्टार रेडर्स अर्जुन देशवाल, देवांक दलाल आणि आयन लोचाब यांनी सातत्याने साथ दिली, ज्यामुळे भारतीय संघाने दबाव वाढवत ठेवला..IND vs AFG: थांब आधी तुझे केस नीट करू... वैभव सूर्यवंशीचा मालिका विजयानंतर अभिषेक शर्मासोबत Bromance; Viral Video.भारतीय खेळाडूंनी पहिल्या हाफमध्ये जपानी रेडिंग युनिटला पूर्णपणे नियंत्रित ठेवले. त्यांनी तीन ऑलआउट करून सहा गुण मिळवले आणि त्याशिवाय स्वतःच्या जोरावर 24 आउट पॉइंट्सही जोडले..जपान भारताच्या डिफेन्सिव्ह कॉम्बिनेशन्सविरुद्ध सातत्यपूर्ण लय निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरला. त्यांनी फक्त पाच टच पॉइंट्स मिळवले आणि स्कोअरबोर्डवर टिकून राहण्यासाठी चार बोनस पॉइंट्सवर अवलंबून राहिले. ब्रेकपर्यंत भारताने 31–9 अशी 22 गुणांची अजेय आघाडी घेतली होती..जपानने ब्रेकनंतर स्वतःला पुन्हा संघटित केले आणि अधिक तीक्ष्ण रणनीतिक शिस्तीसह खेळ केला. बोनस लाइनवर विचारपूर्वक शिकार आणि जलद हँड टचच्या जोरावर त्यांनी भारताला अधिक कठीण 18–15 अशा दुसऱ्या हाफमध्ये ढकलले, ज्यात भारताला ब्रेकनंतर फक्त 12 गुणांवर रोखले..पण भारतीय डिफेन्सने सामना हातातून निसटू दिला नाही. त्यांनी चौथा ऑलआउट केला आणि कमी खेळाडू असतानाही योग्य वेळी सुपर टॅकल करून परत येण्याची आशा संपवली. भारताच्या आक्रमणाने आधीच मोठे नुकसान केले होते त्यांच्या 49 पैकी 36 गुण थेट आउटमधून आले, तर जपानी आक्रमणाने आपल्या एकूण गुणांपैकी एकतृतीयांशाहून अधिक बोनस लाइनवरून मिळवले..IND vs AFG: थांब आधी तुझे केस नीट करू... वैभव सूर्यवंशीचा मालिका विजयानंतर अभिषेक शर्मासोबत Bromance; Viral Video.या निकालामुळे भारताने सुवर्णपदक बचावाची विजयी सुरुवात केली आहे. पुरुष संघ आता एशियन गेम्सच्या मागील नऊ आवृत्त्यांपैकी आठ सुवर्णपदके जिंकण्याच्या परंपरेला पुढे नेण्याच्या दिशेने पाहत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.