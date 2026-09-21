क्रीडा

IND vs JPN Kabaddi: भारताचा कबड्डीत विजयी धमाका! यजमान जपानला 49-24 ने धुतलं, गोल्ड मेडलच्या बचावाची दणक्यात सुरुवात

ASIAN GAMES KABADDI: भारताने 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष कबड्डीच्या सुवर्णपदक बचावाची सुरुवात दमदार विजयाने केली. भारताने यजमान जपानचा 49-24 असा पराभव करत ग्रुप A मध्ये विजयी सुरुवात केली.
IND vs JPN Kabaddi

IND vs JPN Kabaddi

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आइची, जपान: भारताने 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आइचीनागोया येथे पुरुष कबड्डी किताब बचावाची सुरुवात यजमान जपानवर 49–24 अशा दमदार विजयाने केली. हा सामना सोमवार सकाळी टोकाई सिटिझन्स जिम्नॅशियम येथे ग्रुप A मधील पहिला सामना होता.

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