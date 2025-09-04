Asian Hockey Cup: भारत दक्षिण कोरियामध्ये बरोबरी; आशियाई हॉकी करंडक, आता ‘सुपर फोर’ फेरीमध्ये मलेशियाविरुद्ध आज लढणार

राजगीर (बिहार) : यजमान भारतीय पुरुष हॉकी संघाला गतविजेत्या दक्षिण कोरियन संघावर विजय मिळवता आला नाही. मनदीप सिंगने अखेरच्या सत्रात केलेल्या गोलमुळे भारतीय हॉकी संघाला आशियाई करंडकातील ‘सुपर फोर’ फेरीतील पहिल्या लढतीत दक्षिण कोरियाविरुद्ध २-२ अशी बरोबरी करता आली. आता उद्या (ता. ४) भारतीय हॉकी संघासमोर मलेशियन संघाचे आव्हान असणार आहे. .भारत - दक्षिण कोरिया यांच्यामधील लढतीला पावसामुळे विलंबाने सुरुवात झाली. ही लढत ५३ मिनिटे उशीरा सुरु झाली. आठव्या मिनिटालाच भारताला १-० अशी आघाडी घेता आली. सुखजीत सिंगने मधल्या टप्प्यातून चेंडू आपल्याकडे घेतला. त्यानंतर हार्दिक सिंगने दमदार गोल करुन भारताला आघाडी मिळवून दिली..त्यानंतर १२ ते १४ मिनिटांच्या अंतरात दक्षिण कोरियन संघाने वर्चस्व गाजवले. या दोन मिनिटांच्या अंतरात दक्षिण कोरियन संघाने दोन गोल करीत यजमान भारतीय संघावर २-१ अशी आघाडी मिळवली. पहिला गोल जिहून यांग याने केला, तर दुसरा गोल हूयॉनहाँग किम याने केला. पहिल्या सत्रात गोल करण्यात आल्यानंतर दुसऱ्या सत्रात दोनही संघांना गोल करता आला नाही..भारतीय हॉकीपटूंना तिसऱ्या सत्रात मिळालेल्या संधीचे सोन करता आले नाही. या सत्रात भारतीय हॉकीपटूंकडे गोल करण्याची संधी उपलब्ध होती. मात्र त्यांना यश मिळाले नाही. त्यामुळे दक्षिण कोरियन संघाकडे २-१ अशी आघाडी कायम राहिली. चौथ्या सत्रातील ५२व्या मिनिटाला सुखजीत सिंगच्या पासवर मनदीप सिंगने भारताला बरोबरीचा गोल करुन दिला. त्यामुळे भारत - दक्षिण कोरिया यांच्यामध्ये २-२ अशी बरोबरी झाली..पाकिस्तानची कर्णधार घेते धोनीचा आदर्श; ODI World Cup सुरू होण्यापूर्वी म्हणाली, 'मी त्याचे भारतासाठी...'.मलेशियाची चीनवर मातआशियाई हॉकी करंडकाच्या ब गटामध्ये मलेशिया संघाने सलग तीन विजयांसह नऊ गुणांनिशी पहिले स्थान पटकावले होते. मलेशियन संघाने ‘सुपर फोर’ फेरीमधील सलामीच्याच लढतीत चीनवर मात करताना छान खेळ केला. मलेशियन संघाने चीनच्या संघावर २-० अशी मात केली. सय्यद चोलन याने ४५व्या मिनिटाला पहिला गोल केला. त्यानंतर ४७व्या मिनिटाला अखिमुल्ला अनुवर याने ४७व्या मिनिटाला गोल करीत मलेशियन संघाला २-० असे पुढे नेले. अखेर हा गोलफरक अखेरपर्यंत कायम राहिला. मलेशियन संघाने महत्त्वपूर्ण विजय साकारला..भारत - मलेशियामध्ये आज लढतयजमान भारतीय हॉकी संघ उद्या (ता.४) ‘सुपर फोर’ फेरीच्या लढतीमध्ये मलेशियन संघाशी लढणार आहे. मलेशियन संघाने पहिल्या लढतीत चीनला हरवल्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावला असेल. त्यामुळे भारतीय हॉकी संघाला निष्काळजी खेळ करुन चालणार नाही. अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी भारतीय संघाला विजय मिळवणे आवश्यक असणार आहे. चीन व दक्षिण कोरिया यांच्यामध्येही ‘सुपर फोर’मधील अन्य लढत रंगणार आहे. ‘सुपर फोर’मधील अखेरच्या लढती सहा सप्टेंबरला रंगणार आहेत. भारत - चीन व दक्षिण कोरिया - मलेशिया अशा या लढती पार पडणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.