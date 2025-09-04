क्रीडा

Asian Hockey Cup: भारत दक्षिण कोरियामध्ये बरोबरी; आशियाई हॉकी करंडक, आता ‘सुपर फोर’ फेरीमध्ये मलेशियाविरुद्ध आज लढणार

India vs Korea: भारतीय पुरुष हॉकी संघाने आशियाई करंडकाच्या सुपर फोर फेरीतील पहिल्या सामन्यात दक्षिण कोरियाशी २-२ अशी बरोबरी साधली. अखेरच्या क्षणी मनदीप सिंगच्या गोलमुळे भारताचा पराभव टळला.
Asian Hockey Cup
Asian Hockey Cupsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजगीर (बिहार) : यजमान भारतीय पुरुष हॉकी संघाला गतविजेत्या दक्षिण कोरियन संघावर विजय मिळवता आला नाही. मनदीप सिंगने अखेरच्या सत्रात केलेल्या गोलमुळे भारतीय हॉकी संघाला आशियाई करंडकातील ‘सुपर फोर’ फेरीतील पहिल्या लढतीत दक्षिण कोरियाविरुद्ध २-२ अशी बरोबरी करता आली. आता उद्या (ता. ४) भारतीय हॉकी संघासमोर मलेशियन संघाचे आव्हान असणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
players
Asian Hockey Cup 2025
Indian Men's Hockey Team
Asia Cup 2025
South Korea vs India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com