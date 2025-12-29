Ind vs NZ ODI 2026 : न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेतून पंड्या, बुमराहसह तिघांना वगळणार? 'या' धडाकेबाज फलंदाजाची एन्ट्री होण्याची शक्यता

Jasprit Bumrah and Hardik Pandya Rested for ODI series vs NZ : भारतीय संघ न्यूझीलंड विरुद्ध तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. ११ जानेवारीपासून या मालिकेला सुरुवात होणार असून ३ किंवा ४ जानेवारी रोजी भारतीय संघाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.मात्र, या संघातून तीन मोठ्या खेळाडूंना वगळण्यात येणार असल्याचं बोललं जातं आहे. या दिग्गज खेळाडूंमध्ये रिषभ पंत, जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पंड्या यांचा समावेश आहे. त्यामुळे क्रिकेटवर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, ११ ते १८ जानेवारीदरम्यान तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेत बुमराह आणि पंड्याची निवड केली जाणार नाही, अशी माहिती आहे. या दोघांनाही विश्रांती देण्याचा निर्णय बीसीसीआयने घेतला आहे.आगामी टी-२० विश्वचषकापूर्वी त्यांना कोणती दुखापत होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं बोललं जातं आहे. बुमराह आणि पंड्या दोघांचीही टी-२० विश्वचषक स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. त्यामुळे बीसीसीआयकडून त्यांचा विचार केला जाणार नसल्याचं समजतं आहे..Team India: सुट्टी नाहीच! फक्त विराट-रोहितच नाही, तर सर्वच भारतीय खेळाडूंना BCCI ची चपराक; ते सामने खेळा, तरच....एकदिवसीय मालिकेनंतर २१ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध टी-२० मालिकांची मालिकादेखील खेळवण्यात येणार आहे. त्या मालिकेत मात्र दोघेही खेळताना दिसतील, अशी माहिती आहे. या मालिकेत पाच टी-२० सामने खेळवले जाणार असून, ही मालिका दोन्ही संघांसाठी विश्वचषकाच्या तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. या दोन्ही मालिका भारतातच खेळवल्या जाणार आहेत..दरम्यान, हार्दिक पंड्या एकदिवसीय संघातून बाहेर असला तरी देशांतर्गत स्पर्धेत खेळताना दिसू शकतो. तो विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये बडोद्याकडून किमान दोन सामने खेळण्याची शक्यता आहे. कारण बीसीसीआयने वरिष्ठ संघातील सर्व खेळाडूंना देशांतर्गत स्पर्धेत खेळण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला या नियमातून सूट देण्यात आली आहे..IND vs SA: टीम इंडियाला धक्का! दक्षिण आफ्रिकाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत स्टार फलंदाज खेळणार नाही, कारण....याशिवाय ऋषभ पंतला देखील एकदिवसीय संघातून वगळलं जाण्याची शक्यता आहे. पंतच्या जागी ईशान किशनची निवड केली जाईल, अशी माहिती आहे. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील कामगिरीच्या जोरावर ईशान किशनची टी-२० विश्वचषकासाठी निवड करण्यात आली आहे. आता विजय हजारे ट्रॉफीत त्याने अवघ्या ३४ चेंडूंमध्ये शतक झळकवलं आहे. त्यामुळे त्याला एकदिवसीय संघात संधी मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.