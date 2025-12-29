क्रीडा

Ind vs NZ ODI 2026 : न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेतून पंड्या, बुमराहसह तिघांना वगळणार? 'या' धडाकेबाज फलंदाजाची एन्ट्री होण्याची शक्यता

India vs New Zealand ODI Series 2026 : ११ ते १८ जानेवारीदरम्यान तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या संघातून तीन मोठ्या खेळाडूंना वगळण्यात येणार असल्याचं बोललं जातं आहे.
India vs New Zealand ODI 2026 squad

India vs New Zealand ODI 2026 squad

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Jasprit Bumrah and Hardik Pandya Rested for ODI series vs NZ : भारतीय संघ न्यूझीलंड विरुद्ध तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. ११ जानेवारीपासून या मालिकेला सुरुवात होणार असून ३ किंवा ४ जानेवारी रोजी भारतीय संघाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, या संघातून तीन मोठ्या खेळाडूंना वगळण्यात येणार असल्याचं बोललं जातं आहे. या दिग्गज खेळाडूंमध्ये रिषभ पंत, जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पंड्या यांचा समावेश आहे. त्यामुळे क्रिकेटवर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
india vs new zealand
ODI
BCCI fitness policies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com