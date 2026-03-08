T20 World Cup ची ट्रॉफी कोणाच्या हाती दिसणार? भारत की न्यूझीलंड? सट्टा बाजारात एकच चर्चा... लागलाय बक्कळ पैसा

टी-२० वर्ल्डकप स्पर्धेचा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून त्याबाबत सर्वांनाच प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. प्रत्येक जण आज टीम इंडियाच्या विजयासाठी प्रार्थना करत आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यावर कोट्यवधी रुपयांचा सट्टा लावण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, राजस्थानातील जगप्रसिद्ध फलोदी सट्टा बाजारात भारतीय संघाच्या विजयावर सर्वाधिक पैज लावली जात आहे. मात्र भारत आणि न्यूझीलंड यांच्या विजयाच्या शक्यतांमध्ये फारसा फरक नाही. दोन्ही संघांमध्ये केवळ थोडाच फरक असून कोणताही संघ विजेता ठरू शकतो, अशी परिस्थिती आहे..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.सट्टा बाजारात यावेळी १०० रुपयांच्या प्रमाणात भाव लावले जात आहेत. भारत विजेता ठरल्यास टीम इंडियावर सट्टा लावणाऱ्यांना १२० ते १२५ रुपयांचा भाव दिला जात आहे. म्हणजेच भारताच्या जिंकण्यावर १०० रुपये लावणाऱ्यास १२० ते १२५ रुपये मिळू शकतात. तर न्यूझीलंडच्या विजयाचा भाव १३० ते १३५ रुपयांपर्यंत आहे. न्यूझीलंड जिंकल्यास १०० रुपये लावणाऱ्यांना १३० ते १३५ रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. दोन्ही संघांच्या विजयाच्या शक्यतांमध्ये साधारण १० टक्क्यांचाच फरक असल्याचे सांगितले जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, जवळपास ५५ टक्के लोकांनी भारतावर पैज लावली आहे, तर ४५ टक्के जण न्यूझीलंडच्या विजयाची शक्यता व्यक्त करत आहेत. याशिवाय एकूण धावा, टॉस, पॉवरप्लेचा स्कोर आणि खेळाडूंच्या कामगिरीवरही सट्टा लावला जातो. सट्टा बाजाराला अंतिम सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादव, यष्टिरक्षक फलंदाज संजू सॅमसन आणि ईशान किशन यांच्याकडून उत्कृष्ट कामगिरीची अपेक्षा आहे. तसेच गोलंदाजीत अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह यांच्याकडूनही मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. या पाच खेळाडूंवरच सर्वाधिक सट्टा लावला गेला असल्याचे सांगितले जाते..India vs New Zealand T20 World Cup Final: टी-२० विश्वकरंडकाची अंतिम लढत; सूर्यकुमारच्या संघासमोर न्यूझीलंडचे आव्हान.सट्टा बाजाराच्या अंदाजानुसार, अंतिम सामन्यात भारत आणि न्यूझीलंड दोन्ही संघांकडून उत्तम कामगिरी होण्याची शक्यता आहे. सामना अतिशय चुरशीचा होणार असून कोणताही संघ विजय मिळवू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र काहींच्या मते भारताचे पारडे किंचित जड आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.