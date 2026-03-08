क्रीडा

T20 World Cup ची ट्रॉफी कोणाच्या हाती दिसणार? भारत की न्यूझीलंड? सट्टा बाजारात एकच चर्चा... लागलाय बक्कळ पैसा

India vs New Zealand T20 World Cup Final Prediction : प्रत्येक जण आज टीम इंडियाच्या विजयासाठी प्रार्थना करत आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यावर कोट्यवधी रुपयांचा सट्टा लावण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
India vs New Zealand T20 World Cup Final Prediction

India vs New Zealand T20 World Cup Final Prediction

ESAKAL

Shubham Banubakode
Updated on

टी-२० वर्ल्डकप स्पर्धेचा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून त्याबाबत सर्वांनाच प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. प्रत्येक जण आज टीम इंडियाच्या विजयासाठी प्रार्थना करत आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यावर कोट्यवधी रुपयांचा सट्टा लावण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today

Related Stories

No stories found.