IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशीला केलं क्लीन बोल्ड, 'हा' १६ वर्षीय नेट गोलंदाज कोण? गौतम गंभीरही फिदा! अभिषेक शर्मालाही फोडला घाम

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसऱ्या टी-२० सामन्यापूर्वी क्राइस्टचर्च येथे झालेल्या सरावादरम्यान एका १६ वर्षीय गोलंदाजाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. एका युवा गोलंदाजाने भारतीय संघाचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याला क्लीन बोल्ड केले. इतकेच नव्हे, तर अभिषेक शर्मालाही त्याने आपल्या गोलंदाजीने अडचणीत आणले. भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हेदेखील मेसनच्या कामगिरीने प्रभावित झाल्याचे सांगण्यात आले..क्राइस्टचर्चमध्ये भारतीय संघाचा सरावभारत आणि न्यूझीलंड हे संघ शनिवार, २४ ऑक्टोबर रोजी क्राइस्टचर्च येथील हॅगली ओव्हल मैदानावर दुसऱ्या टी-२० सामन्यासाठी आमनेसामने येणार आहेत. याच मैदानावर झालेल्या पहिल्या टी-२० सामन्यात भारतीय संघाने विक्रमी विजय मिळवला होता. दुसऱ्या सामन्याच्या तयारीसाठी भारतीय खेळाडूंनी शुक्रवारी नेटमध्ये कसून सराव केला.या सरावादरम्यान भारतीय संघातील दिग्गज खेळाडूंच्या उपस्थितीत मेसन मॅकलॉफ्लिन या युवा गोलंदाजाने आपल्या कौशल्याची छाप पाडली. भारतीय फलंदाजांना नेटमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी त्याची निवड करण्यात आली होती. या संधीचा फायदा घेत त्याने अनेक स्टार फलंदाजांसमोर प्रभावी गोलंदाजी केली..वैभव सूर्यवंशीला बाद करण्याची कामगिरीरेव्हस्पोर्ट्सच्या वृत्तानुसार, मेसनने वैभव सूर्यवंशीविरुद्ध गोलंदाजी करणे आव्हानात्मक असल्याचे सांगितले. मात्र, या युवा गोलंदाजाने एकदा वैभवला क्लीन बोल्ड करण्यात यश मिळवले. हा चेंडू आपल्या सर्वोत्तम चेंडूंपैकी एक असल्याचेही त्याने नमूद केले.वैभव सूर्यवंशी हा मेसनपेक्षा एक वर्षाने लहान असला, तरी त्याने सलग दोन आयपीएल हंगाम खेळले आहेत. त्याचबरोबर त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही पदार्पण केले आहे. आपल्या छोट्या कारकिर्दीत त्याने जगातील अनेक नामांकित गोलंदाजांविरुद्ध प्रभावी फलंदाजी केली आहे. त्यामुळे अशा फलंदाजाला बाद करण्यात यश मिळवणे ही मेसनसाठी महत्त्वाची कामगिरी ठरली..IND A vs NZ A मालिका शनिवारपासून, दुसरी ट्वेंटी-२० मॅचही उद्याच... मग कसोटी कोणत्या चॅनेलवर पाहाल? किती वाजता मॅच सुरू होणार? .अभिषेक शर्माविरुद्ध बदलली गोलंदाजीची रणनीतीमेसनने नेटमध्ये केवळ वैभव सूर्यवंशीलाच नव्हे, तर अभिषेक शर्मालाही गोलंदाजी केली. मात्र, या दोन्ही फलंदाजांविरुद्ध त्याने वेगवेगळी रणनीती वापरली.वैभवविरुद्ध गोलंदाजी करताना चेंडू सपाट ठेवण्यावर त्याने भर दिला. दुसरीकडे, अभिषेक शर्माचा सामना करताना त्याने धावण्याची पद्धत, गोलंदाजीचा वेग आणि चेंडू टाकण्याचा टप्पा बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे दोन्ही फलंदाजांच्या खेळण्याच्या शैलीनुसार आपली रणनीती बदलण्याचा अनुभव त्याला मिळाला..गौतम गंभीरही गोलंदाजीने प्रभावितविश्वविजेत्या फलंदाजांविरुद्ध गोलंदाजी करण्याची ही आपली पहिलीच वेळ असल्याचे मेसनने सांगितले. या संधीचे वर्णन त्याने उत्कृष्ट अनुभव असे केले. भारतीय संघातील दिग्गज फलंदाजांसमोर गोलंदाजी केल्यामुळे त्याचा आत्मविश्वासही वाढला.विशेष म्हणजे, भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हेही मेसनच्या गोलंदाजीने प्रभावित झाले. भविष्यात या युवा गोलंदाजाच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे. अवघ्या १६ वर्षांच्या मेसनसाठी भारतीय संघाच्या फलंदाजांविरुद्ध गोलंदाजी करण्याची ही संधी महत्त्वपूर्ण अनुभव ठरली..भारतीय संघात बदल; ईशान किशनची माघार, त्याच्याजागी संघात नवा खेळाडू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.