India vs Pakistan Asia Cup 2025 : भारतीय संघाच्या विजयानंतर काय म्हणाले प्रशिक्षक गौतम गंभीर? 'ऑपरेशन सिंदूर'चाही केला उल्लेख...

Shubham Banubakode
Updated on

आशिया चषकात रविवारी झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने धूळ चारली. आशिया चषकातला हा भारताचा दुसरा विजय ठरला. या विजयासह भारताने सुपर ४ मधील त्यांचे स्थानही पक्क केलं. महत्त्वाचे म्हणजे या विजयानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनीही खेळाडूंचं कौतुक केलं.

