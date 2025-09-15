India vs Pakistan Asia Cup 2025 : भारतीय संघाच्या विजयानंतर काय म्हणाले प्रशिक्षक गौतम गंभीर? 'ऑपरेशन सिंदूर'चाही केला उल्लेख...

आशिया चषकात रविवारी झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ७ विकेट्सने धूळ चारली. आशिया चषकातला हा भारताचा दुसरा विजय ठरला. या विजयासह भारताने सुपर ४ मधील त्यांचे स्थानही पक्क केलं. महत्त्वाचे म्हणजे या विजयानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनीही खेळाडूंचं कौतुक केलं. .यावेळी बोलताना गौतम गंभीर म्हणाले की, ''यापेक्षा चांगलं प्रदर्शन होऊ शकत नाही. गोलंदाजांनी अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी केली. फलंदाजांनीही त्यांची भूमिका चोखपण पार पाडली. जेव्हा तुमची सुरवात चांगली होते, तेव्हा सहाजिकच पुढच्या खेळाडूंवरचा दबाव कमी होतो आणि ते चांगलं प्रदर्शन करतात''.IND vs PAK, Asia Cup: अरर! पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीतापूर्वी अचानक मैदानात वाजलं 'जलेबी बेबी'; Video तुफान व्हायरल.पुढे बोलताना गौतम गंभीर यांनी ऑपरेशन सिंदूरचाही उल्लेख केला. ''एक संघ म्हणून आम्ही पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील सर्व कुटुंबांच्या बळींप्रती आमची एकजूट दाखवू इच्छित होतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आम्ही सशस्त्र दलांचे यशस्वी ऑपरेशन सिंदूरसाठी त्यांचे आभार मानू इच्छितो, आजचा विजय हा त्यांच्या पराक्रमाला समर्पित आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली..IND vs PAK, Asia Cup: भारतच ठरला 'बॉस', पाकिस्तानच्या ठेचल्या नांग्या; कर्णधार सूर्यकुमारचं वाढदिवशी भारतीयांना स्पेशल गिफ्ट.दरम्यान, काल झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, भारतीय गोलंदाजांच्या माऱ्यापुढे पाकिस्तानचा डाव पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोळसला. पाकिस्तानच्या पाच खेळाडूंना दुरेही धावसंख्याही गाठता आली आहे. फरहान ४३ आणि शाहीन आफ्रीदीच्या ३३ धावाच्या जोरावर पाकिस्तानने भारतापुढे १२७ धावांचं लक्ष्य ठेवलं. प्रत्युत्तरात भारताने हे लक्ष्य सहज पार करत पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला. भारताकडून अभिषेक शर्माने ३१, शुभमन गिलने १०, सुर्यकुमार यादवने ४७, आणि तिलक वर्माने ३१ धावांची खेळी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.