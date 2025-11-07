India vs Pakistan : आज रंगणार भारत-पाकिस्तान सामन्याचा थरार; किती वाजता अन् कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या...

हाँगकाँग सिक्सेस क्रिकेट स्पर्धेत आज भारत-पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. छोट्या स्वरूपाच्या या स्पर्धेत आज दोन्ही संघ पुन्हा एकमेकांसमोर येणार आहेत. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये कमालीचा उत्साह आहे. भारतीय संघ यंदा कर्णधार दिनेश कार्तिकच्या नेतृत्वाखाली खेळतो आहे, तर पाकिस्तान संघाची धुरा यंदा कर्णधार अब्बास अफरीदीच्या खांद्यावर आहे. हा सामना दुपारी १ वाजून ५ मिनिटांना सुरू होणार आहे. .हाँगकाँग सिक्सेस २०२५ स्पर्धेत एकूण १२ संघ सहभागी झाले असून हे संघ चार गटांमध्ये विभागण्यात आले आहेत. प्रत्येक गटात तीन संघ आहेत. प्रत्येक गटातील पहिले दोन संघ एलिमिनेशन राउंडमध्ये पोहोचणार आहेत. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य म्हणजे यातील सामने ५-५ षटकांचे असून याचं स्वरुप खूपच छोटे आहे. त्यामुळे चाहत्यांना चौकार-षटकारांचा पाऊस बघायला मिळण्याची शक्यता आहे..India vs Pakistan पुन्हा भिडणार, १६ तारखेला हायव्होल्टेज सामना; वैभव सूर्यवंशी शेजाऱ्यांची वाट लावणार, जितेश शर्माकडे कर्णधारपद.भारतीय संघ यापूर्वीही या स्पर्धेत खेळला असून रॉबिन उथप्पाने कर्णधारपद सांभाळले होते. त्यावेळी मनोज तिवारी आणि स्टुअर्ट बिन्नी देखील संघात होते. यावेळी बिन्नी आणि उथप्पा पुन्हा भारतीय संघात परतले आहेत. मात्र, संघ यंदा दिनेश कार्तिकच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे रविचंद्रन अश्विन हा पायाच्या शस्त्रक्रियेमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे..भारतीय चाहत्यांसाठी महत्त्वाची बातमी म्हणजे हाँगकाँग सिक्सेस २०२५ स्पर्धेचे सर्व सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रसारित होणार आहेत. टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स चॅनेल्सवर हे सामने पाहता येणार आहेत. तसेच, मोबाइलवर हे सामने फॅनकोड अॅपवर बघता येणार आहेत..India vs Pakistan अन् मोहसिन नक्वी पुन्हा 'राडा'! पुढील महिन्यात Asia Cup मध्ये हायव्होल्टेज सामना; जाणून घ्या डिटेल्स.दोन्ही संघांचे खेळाडूभारतीय संघ: दिनेश कार्तिक (कर्णधार), रॉबिन उथप्पा, भरत चिपली, शाहबाज नदीम, प्रियांक पांचाळ, स्टुअर्ट बिन्नी, अभिमन्यु मिथुन.पाकिस्तान संघ: मुहम्मद शहजाद, माज सदाकत, अब्दुल समद, ख्वाजा नफे, साद मसूद, शाहिद अजीज, अब्बास अफरीदी (कर्णधार)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.