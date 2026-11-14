India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान आशिया चषकाच्या जेतेपदासाठी भिडणार; सामना केव्हा, कुठे Live पाहता येणार?

अल अमिरात : सर्वाधिक आठ वेळा विजेतेपद पटकावलेला भारतीय युवक क्रिकेट संघ उद्या (ता. १४) आशियाई करंडकाच्या (१९ वर्षांखालील) जेतेपदाच्या लढतीत पारंपरिक प्रतिस्पर्धी व गतविजेता पाकिस्तानशी दोन हात करताना दिसत आहे. आर्यवीर सेहवाग (३०३ धावा) व ईशान सूद (११ विकेट) या दोन खेळाडूंकडून भारतीय युवक संघाला याप्रसंगी मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत, मात्र फलंदाजी व गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागांत भारतीय युवक संघाला सुधारणा करावी लागणार आहे..भारताचे माजी सलामी फलंदाज वीरेंदर सेहवाग याचा मुलगा आर्यवीर याने यंदाच्या आशियाई करंडकात धावांचा पाऊस पाडला आहे. त्याने चार सामन्यांमध्ये १०१च्या सरासरीने ३०३ धावा फटकावल्या असून, यामध्ये एक शतक व दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. तसेच ईशान सूद याने चार सामन्यांत ११ फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला आहे. त्यामुळे साहजिकच या दोन्ही खेळाडूंकडून भारतीय युवक संघाला चमकदार खेळाची आशा असणार आहे..आर्यवीर सेहवाग व ईशान सूद यांच्या व्यतिरिक्त कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी, यष्टीरक्षक अन्वय द्रविड, मधल्या फळीतील फलंदाज अर्जुन राजपूत आणि व्ही. के. विनीथ यांनीही संघाला गरज असताना मोलाचे प्रदर्शन केले आहे, मात्र इतर खेळाडूंनाही आपली कामगिरी उंचावण्याची गरज आहे. गोलंदाजी विभागातही ईशान सूद व्यतिरिक्त इतर खेळाडूंना आपली जबाबदारी ओळखून खेळ करावा लागणार आहे..पाककडून दोन वेळा पराभवपाकिस्तानच्या युवक संघाने २०२५ मधील आशियाई करंडकाच्या अंतिम फेरीत भारतीय युवक संघाला १९१ धावांनी पराभूत करीत दुसऱ्यांदा या स्पर्धेच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली होती. त्यानंतर यंदाच्या स्पर्धेतील साखळी फेरीत पाकिस्तानने भारतीय संघावर तीन विकेट राखून विजय साकारला. या स्पर्धेअंतर्गत पाकिस्तानने भारतीय युवक संघाला दोन वेळा सलग पराभूत केले आहे. त्यामुळे भारतीय युवक संघाला जेतेपदाच्या लढतीत सर्वस्व पणाला लावावेच लागणार आहे..नवव्या अजिंक्यपदाचा ध्यासभारतीय युवक संघाने आशियाई करंडकात (१९ वर्षांखालील) सर्वाधिक आठ वेळा चॅम्पियन होण्याचा मान संपादन केला आहे. भारतीय युवक संघाने १९८९, २००३, २०१२, २०१३-१४, २०१६, २०१८, २०१९, २०२१ या वर्षांमध्ये या स्पर्धेत अजिंक्य होण्याचा मान संपादन केला आहे. आता लक्ष्य रायचंदानीच्या युवा टीम इंडियाला नवव्या जेतेपदाचा ध्यास लागून राहिला असेल..अंतिम लढत : भारत - पाकिस्तान सकाळी १०.३० वाजतपाकिस्तानची आशाउस्मान खान (२३८ धावा), रिझवानुल्लाह (११ विकेट) या दोन खेळाडूंनी पाकिस्तानसाठी मोलाची कामगिरी केलेली आहे. त्यामुळे अजिंक्यपदाच्या लढतीतही या दोन खेळाडूंकडून पाकिस्तानच्या युवक संघाला मोठी आशा असणार आहे. त्याचप्रमाणे हामजा झहूर, मोहम्मद सय्याम, अली रझा यांच्याकडून त्यांच संघ अपेक्षा बाळगत असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.