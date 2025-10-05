क्रीडा

ICC Women’s World Cup 2025 Ind vs Pak : आज भारत-पाकिस्तान आमनेसामने, महिला खेळाडू हस्तांदोलन करणार?

India vs Pakistan Match Weather Update : या विश्वकरंडक स्पर्धेत आज भारत-पाक लढत होणार आहे. पुरुषांप्रमाणेच महिला खेळाडूही पाक खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार की नाही? याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
India vs Pakistan Match Weather Update

India vs Pakistan Match Weather Update

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Harmanpreet Kaur and Smriti Mandhana Confident Before Big Clash : महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत काल ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका यांच्यातील लढत पावसामुळे वाया गेली. मात्र, आज याच ठिकाणी भारत-पाकिस्तान लढत होणार आहे, पण त्यावरही पावसाचे दाट सावट आहे. कोलंबो शहरात काल जोरदार पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे नाणेफेकही शक्य झाली नाही. सातत्याने पडणाऱ्या या पावसामुळे सामना रद्द करण्याचा निर्णय काही तासांतच घेण्यात आला. तसेच ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका यांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला.

Loading content, please wait...
ICC
India vs Pakistan
ICC Women's World Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com