ICC Women’s World Cup 2025 Ind vs Pak : आज भारत-पाकिस्तान आमनेसामने, महिला खेळाडू हस्तांदोलन करणार?

Harmanpreet Kaur and Smriti Mandhana Confident Before Big Clash : महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत काल ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका यांच्यातील लढत पावसामुळे वाया गेली. मात्र, आज याच ठिकाणी भारत-पाकिस्तान लढत होणार आहे, पण त्यावरही पावसाचे दाट सावट आहे. कोलंबो शहरात काल जोरदार पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे नाणेफेकही शक्य झाली नाही. सातत्याने पडणाऱ्या या पावसामुळे सामना रद्द करण्याचा निर्णय काही तासांतच घेण्यात आला. तसेच ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका यांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला. .या विश्वकरंडक स्पर्धेत आज होणाऱ्या भारत-पाक लढतीची उत्सुकता लागून राहिली आहे. बांगलादेशविरुद्ध दारुण पराभवाचा सामना करावा लागलेल्या पाकिस्तानवर भारताचे एकतर्फी वर्चस्व अपेक्षित आहे. असे आहे भाकीत शनिवारपर्यंत रविवारी सातत्यपूर्ण पावसाचे भाकीत नसले तरी अधूनमधून पाऊस पडणार आहे, तसेच आकाश ९९ टक्के ढगाळ असेल, असा अंदाज आहे..ICC Women's World Cup 2025: पाकिस्तानी फलंदाजाची फजिती! चेंडू सोडला, पण बॅटने बेल्स उडवल्या; ICC ने पोस्ट केला Video अन् लपवावं लागलं तोंड....हस्तांदोलन नाही, पण खिलाडूवृत्ती कायम नुकत्याच संपलेल्या आशिया करंडक स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्धच्या तिन्ही लढतींत भारतीयांनी पाक खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नाही. आज भारतीय खेळाडूही पाक खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार नसल्याचे समजते, परंतु खिलाडूवृत्ती कायम ठेवली जाईल, एकमेकांचा आदर ठेवला जाईल, असे कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि फातिमा सना यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले..यासंदर्भात बोलताना, पाकविरुद्धच्या लढती पाहूनच आम्ही मोठ्या झालो. त्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध खेळून सर्वोत्तम कामगिरी करण्याची प्रेरणा मिळत असते, परंतु त्याचवेळी आम्ही हा स्पर्धेतला आणखी एक सामना असल्याचेही पाहात आहोत, अशी प्रतिक्रिया कर्णधार हरमनप्रीतने दिली..World Cup 2025: पाकिस्तानची पहिल्याच सामन्यात दयनीय अवस्था! आधी १२९ वर ऑलआऊट केलं अन् मग बांगालादेशनं गोलंदाजांनाही झोडलं.याशिवाय भारत-पाक सामन्याचे वातावरण वेगळेच असते. त्यामुळे सर्वोत्तम कामगिरी करण्याची प्रेरणा मिळते. पाकला हरवाच, असे येथे भेटणारा प्रत्येक जण बोलत असतो, असं उपकर्णधार स्मृती मानधनाने म्हटलं. इतर संघाविरुद्धच्या सामन्यापेक्षा भारत-पाकिस्तान सामन्याला वेगळे महत्त्व असते. त्यामुळे आजच्या लढतीची मलाही उत्सुकता लागली आहे आणि सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा आत्मविश्वासही आहे, असे अष्टपैलू दीप्ती शर्मा म्हणाली.