Ind vs SA 2nd ODI : रोहित-विराटवर पुन्हा मदार; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका जिंकण्याची संधी, आज दुसरा एकदिवसीय सामना....

India vs South Africa 2nd ODI Preview : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आज दुसरा सामना होत असून, हा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी मिळवण्याचे लक्ष्य भारतीय संघाने ठेवले आहे.
ड्रेसिंग रूममधील वातावरणाची जोरदार चर्चा सुरू असली तरी भारतीय संघाची मदार पुन्हा एकदा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली (रो-को) यांच्या सातत्यपूर्ण फॉर्मवर अवलंबून आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आज दुसरा सामना होत असून, हा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी मिळवण्याचे लक्ष्य भारतीय संघाने ठेवले आहे. रांची येथे झालेल्या पहिल्या सामन्यात विराट कोहलीने आपले ५२वे एकदिवसीय शतक झळकावले, तर रोहित शर्माने ५७ धावांची वेगवान खेळी करून आपला फॉर्म सिद्ध केला.

