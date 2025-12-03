Ind vs SA 2nd ODI : रोहित-विराटवर पुन्हा मदार; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका जिंकण्याची संधी, आज दुसरा एकदिवसीय सामना....

ड्रेसिंग रूममधील वातावरणाची जोरदार चर्चा सुरू असली तरी भारतीय संघाची मदार पुन्हा एकदा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली (रो-को) यांच्या सातत्यपूर्ण फॉर्मवर अवलंबून आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आज दुसरा सामना होत असून, हा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी मिळवण्याचे लक्ष्य भारतीय संघाने ठेवले आहे. रांची येथे झालेल्या पहिल्या सामन्यात विराट कोहलीने आपले ५२वे एकदिवसीय शतक झळकावले, तर रोहित शर्माने ५७ धावांची वेगवान खेळी करून आपला फॉर्म सिद्ध केला. .या दिमाखदार कामगिरीचे सातत्य राखल्यास भारताच्या विजयाची शक्यता अधिक ठरणार आहे. २०२७ मध्ये होणारी एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धा अद्याप दूर असली तरी रोहित आणि विराट दोघेही तंदुरुस्ती आणि उपयुक्तता सातत्याने सिद्ध करत आहेत. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याशी वाद झाल्याच्या अफवा पसरत असताना, रोहित आणि गंभीर दोघेही मैदानावरील आपल्या कामगिरीतून प्रभुत्व दाखवत आहेत आणि त्याचा फायदा संघाला होत आहे. रोहित आणि विराटच्या फॉर्ममुळे भारताने मागील दोन सामने जिंकले असून, त्यातील एक सामना ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील अखेरचा सामना होता. आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धही निर्णायक कामगिरी करण्याची क्षमता आणि धमक आपल्यात असल्याचे हे दोघे दाखवत आहेत..Rohit Shamra, विराट कोहली यांच्या भविष्याचा फैसला करण्यासाठी गौतम गंभीरने डाव साधला! BCCI ने बोलावली बैठक, नेमकं काय घडलं?.ccr२०२७च्या विश्वकरंडकात रोहित आणि विराट यांच्या स्थानाबाबत निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर आणि गौतम गंभीर यांनी कोणतीही हमी दिलेली नसल्याने त्यांच्या कामगिरीकडे अधिक लक्ष वेधले जात आहे. एकीकडे या दोन महान फलंदाजांबाबत चर्चा रंगत असताना आणि त्यांच्या फॉर्ममुळे भारताच्या विजयाची शक्यता वाढली असली तरी भारतीय संघाला काही कमकुवत बाजूंवर अजून काम करणे आवश्यक आहे..दक्षिण आफ्रिकेची तळापर्यंत फलंदाजीपहिल्या सामन्यात तीन बाद ११ अशी अवस्था झाल्यानंतरही दक्षिण आफ्रिकेने ३३२ धावांपर्यंत मजल मारली. मार्को यान्सनने २६ चेंडूंत अर्धशतक आणि एकूण ३९ चेंडूंत ७० धावा करत भारतीय संघाला तणावात टाकले. यानंतर आठव्या क्रमांकावर आलेल्या कॉर्बिन बॉशनेही ६७ धावांची तडाखेबाज खेळी केली. आफ्रिकेची तळापर्यंतची फलंदाजी सक्षम असल्याने भारताला सतत सावध राहावे लागणार आहे..'Virat Kohli ला काही सिद्ध करण्याची गरज नाही...' कार्तिकने मनातलं सर्व बोलून दाखवलं; २०२७ वर्ल्ड कपबद्दल काय म्हणाला? पाहा Video.चेंडूबाबत नव्या नियमाचा परिणामअनेक वर्षांपासून एकदिवसीय सामन्यांत दोन्ही टोकांवर दोन वेगवेगळे चेंडू वापरले जात होते. त्यामुळे प्रत्येक चेंडू जास्तीत जास्त २५ षटकांतच जुना होत असे. दव पडल्यास त्याचा मोठा परिणाम होत नसे, मात्र आता एकच चेंडू ३४ व्या षटकापर्यंत वापरला जात असल्यामुळे दव पडल्यावर चेंडू ओलसर होतो आणि ना फिरकीला मदत मिळते, ना वेगवान गोलंदाजांना. त्यामुळे या काळात गोलंदाजांचा कस लागतो. ३५ ते ५० षटकांत नवीन चेंडू मिळाल्यावर गोलंदाजांना पुन्हा प्रभाव पाडण्याची संधी मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.