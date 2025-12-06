क्रीडा

Ind vs SA 3rd ODI : भारतासमोर मालिका वाचवण्याचे आव्हान; रोहित-विराटवर पुन्हा मदार; आफ्रिकाविरुद्ध आज तिसरा एकदिवसीय सामना

Visakhapatnam Match Preview : दक्षिण आफ्रिकन संघ पहिल्यांदाच भारतामध्ये एकदिवसीय मालिका जिंकण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या सामन्यात रोहित शर्मा व विराट कोहली या अनुभवी खेळाडूंचा दमदार फॉर्म यजमान टीम इंडियासाठी मोलाचा ठरणार आहे.
कसोटी मालिका गमावण्याची आपत्ती कोसळल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघावर एकदिवसीय मालिका गमावण्याचे संकट उभे राहिले आहे. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये १-१ अशी बरोबरी झाली असून, आता उद्या (ता. ६) दोन देशांमधील अखेरचा सामना विशाखापट्टण येथे रंगणार आहे. याप्रसंगी एकदिवसीय मालिका वाचवण्याचे आव्हान टीम इंडियासमोर असणार आहे. अखेरच्या लढतीत विजय मिळवल्यास भारतीय संघाला मालिका विजयावर शिक्कामोर्तब करता येईल. रोहित शर्मा व विराट कोहली या अनुभवी खेळाडूंचा दमदार फॉर्म यजमान टीम इंडियासाठी मोलाचा ठरणार आहे. दक्षिण आफ्रिकन संघ पहिल्यांदाच भारतामध्ये एकदिवसीय मालिका जिंकण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

